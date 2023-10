Aitana gewinnt auch den Ballon d'Or Feminin

Aitana ist 2023 das Maß aller Dinge im Frauenfußball. Die 25-jährige Spanierin krönt ihr Jahr mit dem nächsten Titel.

Spanien hat seine Übermacht im Frauenfußball erneut unter Beweis bestellt. Nachdem Alexia (29) die vergangenen beiden Jahre mit dem Ballon d'Or Feminin ausgezeichnet worden war, erhielt 2023 ihre herausragende Landsfrau Aitana die Auszeichnung der französischen Fachzeitschrift "France Football".

Das halbe Dutzend ist voll

Aitana hat damit das halbe Dutzend an Titeln dieses Jahr vollgemacht. Mit dem FC Barcelona war die Mittelfeldspielerin spanische Meisterin und Champions-League-Siegerin geworden, die Weltmeisterschaft mit der Roja gab es obendrauf. Ende August wurde die 25-Jährige zudem bereits als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet.

Es ist also keine Untertreibung zu sagen, dass Aitana ein sportlich perfektes Jahr hatte. In den Finalspielen der Königsklasse und der WM überzeugte sie (jeweils kicker-Note 2) sogar derart, dass die FIFA sie zur besten Spielerin der Weltmeisterschaft wählte.

Nun triumphiert Aitana, die aus Barcelonas berühmter Jugendakadamie La Masia stammt, also zum sechsten Mal dieses Jahr. In Abwesenheit ihrer lange am Kreuzband verletzten Teamkollegin Alexia zog sie die Fäden im Herzstück ihrer Teams und übernahm auf der kreativen Acht nicht nur bei der WM samt dreier Tore in sieben Spielen eindrucksvoll Verantwortung.

Neben der Kreativität auch torgefährlich

Bei "France Football" blieb dies nicht unbemerkt. Aitana, die neben ihrem Spielwitz auch in der Champions League (fünf Treffer in elf Partien) und der Liga F (neun Tore in 23 Spielen) ihre Torgefährlichkeit unter Beweist stellte, wurde an die Spitze des Welt-Frauenfußballs gewählt. Am Montagabend in Paris folgte die feierliche Verleihung ihres nächsten Titels 2023 - Tennis-Superstar Novak Djokovic überreichte ihr die Trophäe.

Beste Deutsche war Alexandra Popp, die auf Rang sieben landete - noch vor Lena Oberdorf (13). Wolfsburgs Ewa Pajor (18) und Bayerns Georgia Stanway (23) schafften es ebenfalls unter die Top 25.