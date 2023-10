Gündogans scharfe Kritik: "Hätte mir in der Kabine mehr Wut gewünscht"

Nach der Clasico-Niederlage sprach Barcelonas Torschütze Ilkay Gündogan Klartext. Wie die Mitspieler auf das 1:2 gegen Real Madrid reagiert hätten, gefiel dem DFB-Kapitän nicht.

In seinem allerersten Clasico hat Ilkay Gündogan Spuren hinterlassen. Aber nicht derart tiefe, wie sich das der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewünscht hätte. Zwar ging der FC Barcelona dank Gündogans Treffer nach nur sechs Minuten in Führung, doch ein sich nach der Pause stark steigerndes Real Madrid drehte durch den Doppelpack von Jude Bellingham den Spieß noch um.

Entsprechend bedient trat Gündogan am Samstagabend vor die Kameras, wurde dabei auch ungewohnt deutlich. "Ich will ehrlich sein, aber nicht übertreiben", begann der 33-Jährige und fügte an: "Ich will nichts Falsches sagen, aber ich komme aus der Kabine und natürlich sind die Leute enttäuscht, aber nach einem so wichtigen Spiel und einem solchen Ergebnis würde ich gerne mehr Wut und Enttäuschung sehen. Und das ist ein Teil des Problems."

Der Mittelfeld-Antreiber sprach Klartext nach der ersten Saisonniederlage, durch die die Katalanen nun vier Punkte hinter Erzrivale Real Madrid liegen. "Wenn man verliert, muss man mehr Emotionen zeigen, wenn man weiß, dass man besser spielen und es in bestimmten Situationen besser machen kann - und man nicht reagiert. Das überträgt sich dann auf das Spielfeld."

"... dann wird sogar Girona davonziehen"

In dieser Hinsicht müsse die Blaugrana "einen großen Schritt nach vorne machen, denn wenn wir das nicht tun, werden Real Madrid und sogar Girona davonziehen". Auch Underdog Girona hat nach elf Spielen aktuell vier Zähler mehr als Barcelona auf dem Konto.

"Ich bin nicht hierhergekommen, um solche Spiele zu verlieren oder solche Lücken entstehen zu lassen", haderte Gündogan und warf hinterher: "Ich habe auch eine Verantwortung als Führungsspieler, der Mannschaft nicht zu erlauben, dass so etwas passiert. Wir brauchen Widerstandsfähigkeit."

Möglichst schon am kommenden Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn das schwere Auswärtsspiel bei Real Sociedad ansteht. Mit einem Heimsieg würden die Basken - im Falle eines Dreiers bei Rayo am Sonntag - punktemäßig mit Barcelona gleichziehen. Gündogan will das mit aller Macht verhindern.