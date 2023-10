Finale: Meul, Dörffel und Flohé klettern ums Ticket nach Paris 2024

Die deutschen Sportkletterer haben bei der Olympia-Qualifikation an diesem Wochenende in Laval bisher überzeugt: Von vier Startern erreichten drei das Finale und kämpfen um Tickets für Paris 2024.

Die kontinentalen Wettkämpfe im französischen Laval bieten die zweite Möglichkeit in diesem Jahr, sich für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Sommer zu qualifizieren.

Bei der WM in Bern Anfang August ging der DAV beim Kombinationsformat aus Bouldern und Lead leer aus, keiner der DAV-Starter schaffte es in die Nähe der Finals - weder bei den Frauen noch bei den Männern.

In Laval hat sich Situation für die deutschen Sportkletterer jedoch gedreht. War Yannick Flohé bei den Männern zumindest ein Kandidat für den Finaleinzug, gelang dies Hannah Meul und Lucia Dörffel einigermaßen überraschend. Natürlich hat Meul prinzipiell das Potenzial für die Runde der besten acht Kletterinnen, doch war ihre Form in diesem Jahr spätestens ab ihrer krankheitsbedingten Zwangspause im Mai gründlich verloren gegangen.

Meul zeigt, was in ihr steckt

Doch in Laval zeigte die 22-Jährige aus Frechen mal wieder, was tatsächlich in ihr steckt. Die Vize-Europameisterin im Bouldern 2022 landete bei den vier Routen in der Boulderrunde auf Platz 9 (1 Top, 2 High Zones, 4 Low Zones entsprach einer Punktzahl von 44.6) und überzeugte beim Leadklettern mit Platz 4 (Griff 34+ entsprach einer Wertung von 57.1 Punkten). In der Addition beider Wettbewerbe (101.7 Punkte) ergab dies Platz 6 und damit das Finalticket für den Wettkampf am Sonntag.

Einen Tick stärker kletterte Lucia Dörffel in der Boulderrunde. Die 23-jährige Chemnitzerin legte die sechstbeste Leistung hin (1 Top, 4 High Zones, 4 Low Zones, 52.3 Punkte) und blieb auch beim Leadklettern stabil. Das Erreichen von Griff 31 bedeutete 48 Punkte, sodass sie mit zusammengerechnet 100.3 Punkten als Gesamtsiebte ebenso die Endrunde erreichte.

Bei den Herren musste Flohé nach dem Bouldern als Zehnter (2 Tops, 2 High Zones, 4 Low Zones, 59.6 Punkte) noch zittern, doch der 24-jährige Essener legte beim Lead mit Platz 6 (Griff 33+ entsprach 51.1 Punkte) eine ausreichend gute Leistung hin, sodass auch er im Sonntagsfinale dabei sein wird.

Nur der Sieg führt nach Paris

Um über die Kontinentalmeisterschaften in Laval das Olympia-Ticket zu buchen, muss das Finale gewonnen werden. Insofern ist der Finaleinzug von drei der insgesamt vier DAV-Starter - Sandra Hopfensitz belegte Platz 23 in der Qualifikation, Platz 20 wäre für das Halbfinale nötig gewesen - schon ein großer Erfolg. Die Chancen auf einen Sieg sind vorhanden, sollte dieser tatsächlich einem der drei DAV-Athleten gelingen, wäre dies eine Sensation.

Alle Finalteilnehmer im Überblick

1. Toby Roberts (Großbritannien) - 180.2

2. Adam Onda (Tschechien) - 128.7

3. Alberto Gines Lopez (Spanien) - 113.4

4. Sam Avezou (Frankreich) - 113.1

5. Filip Schenk (Italien) - 112.7

6. Yannick Flohé (Deutschland) - 110.7

7. Mejdi Schalck (Frankreich) - 103.1

8. Nicolai Uznik (Österreich) - 100.9

Alle Finalteilnehmerinnen im Überblick

1. Oriane Bertone (Frankreich) - 144.2 Punkte

2. Stasa Gejo (Serbien) - 120.8

3. Zelia Avezou (Frankreich) - 117.9

4. Camilla Moroni (Italien) - 115.7

5. Ievgeniia Kazbekova (Ukraine) - 106.0

6. Hannah Meul (Deutschland) - 101.7

7. Lucia Dörffel (Deutschland) - 100.3

8. Laura Rogora (Italien) - 99.4

Auf www.alpin.de findet ihr Tipps, Tricks & Know-how im Berg- und Wandersport sowie ausführliche Tests zum benötigten Equipment.

Mehr interessante Beiträge für Kletterer findet ihr unter www.alpin.de/klettern.