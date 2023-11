De Ligt grätscht, bleibt liegen - und macht Tuchel Sorgen

Der Bayern-Kader ist dünn, das ist bekannt und mehrmals thematisiert worden. Neue Sorgen verbieten sich da. Doch Thomas Tuchel musste in Saarbrücken früh in der Defensive wechseln.

Der FC Bayern startete perfekt ins Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken - Thomas Müller versenkte den Ball früh per Flachschuss im Tor der Saarländer. Der Rekordpokalsieger war früh in der Spur.

Die ersten Reaktionen lassen Schlimmes befürchten

Doch dann folgte ein Schreckmoment für Münchens Defensivspieler Matthijs de Ligt. Der Niederländer grätschte an der linken Eckfahne gegen den Saarbrücker Fabio Di Michele Sanchez und hob sofort den Arm, um anzuzeigen, dass er behandelt werden muss. Offenbar hatte sich der 24-jährige Defensivspieler am rechten Knie eine Blessur zugezogen.

De Ligt wurde zunächst auf dem Platz und daneben behandelt - sein Trainer Thomas Tuchel versank derweil auf der Trainerbank und schlug die beiden Arme über dem Kopf zusammen. Ein weiterer Verletzter, gerade im ohnehin dünn besetzten Abwehrbereich, wäre für den Rekordmeister eine mittlere Katastrophe - und das zudem wenige Tage vor dem Bundesliga-Kracher in Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr).

Innenbandverletzung befürchtet

Dann allerdings stand de Ligt plötzlich wieder an der Seitenlinie auf und schien sogar weiterspielen zu wollen. Doch die Entscheidung auf der Bayern-Bank war zu diesem Zeitpunkt schon gefallen. Konrad Laimer kam in der 24. Minute neu ins Spiel und sortierte sich auf der Sechser-Position von Joshua Kimmich ein.

Der deutsche Nationalspieler, beim BVB am Samstag aufgrund seiner frühen Roten Karten beim 8:0 gegen Darmstadt 98 gesperrt, war während der Behandlungszeit von de Ligt in die Abwehrkette neben Min-Jae Kim gerückt - und dort blieb er auch. De Ligt indes humpelte selbständig in die Kabine, erste Berichte seitens der ARD sprechen von einer Innenbandverletzung, doch über die Schwere der Blessur kann aktuell natürlich noch nichts gesagt werden.

Natürlich weckte dies Erinnerungen an Bayerns ersten Pokal-Auftritt in dieser Spielzeit, als die Münchner bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster mit 4:0 gewannen und aus der Personalnot in der Defensive heraus Mittelfeldspieler Leon Goretzka als Innenverteidiger aufboten - und an diesem Abend zudem Serge Gnabry mit einem Handbruch verloren.

Für Tuchel war die Lage damals die bittere Bestätigung, dass sein Kader ein "sehr dünner" sei, wie es der Coach unmittelbar nach der verkorksten Sommertransferphase formuliert hatte. Nun muss sich der Coach Sorgen machen und einen etwaigen Ausfall einkalkulieren.