Bauchmuskelverletzung: Mannheim vier Wochen ohne Bennett

Die Adler Mannheim müssen für rund vier Wochen auf Stürmer Kris Bennett verzichten. Der 27 Jahre alte Kanadier muss wegen einer Bauchmuskelverletzung pausieren.

"Natürlich ist das eine Meldung, die wir nicht gerne hören. Kris gehört mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Spielwitz und mit seiner Torgefahr zu den tragenden Säulen unseres Offensivspiels. Sein Fehlen ist bitter und wird sich auf mehreren Ebenen bemerkbar machen", erklärte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Bennett kam erst im Sommer aus der Schweizer National League zu den Mannheimern und schwang sich mit bislang acht Toren an den ersten 16 Spieltagen zum zweitbesten Torschützen seines neuen Teams auf. Einzig Nationalspieler Matthias Plachta traf häufiger als der Kanadier, der nun fehlen wird und die Sorgen in der Offensive des achtmaligen Deutschen Meisters erhöht.

Bereits der fünfte Ausfall im Adler-Sturm

Denn mit Plachta, Ryan MacInnis, Jordan Szwarz und Stefan Loibl fallen bereits vier Angreifer der Adler aus, nun reiht sich auch noch Bennett in die Reihe der Verletzten ein. Rund vier Wochen wird er laut Vereinsangaben aufgrund der Bauchmuskelverletzung, die er sich am Dienstag beim 3:2 über die Löwen Frankfurt zugezogen hatte, fehlen.

Der achtmalige Deutsche Meister, der am Donnerstag den Vertrag mit Abwehr-Eigengewächs Fabrizio Pilu bis 2025 verlängerten, rangieren in der DEL aktuell auf Rang vier, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin. Am Abend gastieren die Adler bei der Düsseldorfer EG, die auf dem Vorletzten Platz rangiert.