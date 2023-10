Auch Anyomi fliegt nicht mit nach Island

Horst Hrubesch muss in seinem zweiten Spiel als Interimstrainer der DFB-Frauen auf Nicole Anyomi verzichten.

Am Freitag noch Torschützin, am Dienstag nicht dabei: Nicole Anyomi, hier mit Horst Hrubesch. IMAGO/ActionPictures

Die Abwehrspielerin von Eintracht Frankfurt wird aufgrund von Kniebeschwerden an diesem Sonntag nicht mit der Nationalmannschaft nach Island fliegen. Das teilte der DFB mit. Am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreitet die deutsche Auswahl in Reykjavik ihr zweites Spiel in der Women's Nations League.

Anyomis Platz im Kader wird frei bleiben. Nach Verbandsangaben verzichtet Hrubesch auf eine Nachnominierung. Der Vertreter von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte am Freitag zum Nations-League-Auftakt mit seinem Team einen 5:1-Heimsieg gegen Wales gefeiert.

Anyomi war dabei in der 87. Minute eingewechselt worden und hatte nach Vorarbeit von Lena Lattwein Sekunden später zum Endstand getroffen.

Bereits am Freitag war Marina Hegering vom VfL Wolfsburg wegen Achillessehnenproblemen abgereist. Für sie hatte Hrubesch Anyomis SGE-Teamkollegin Sophia Kleinherne in den Kader berufen.