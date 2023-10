Arteta gibt Update zu Gabriel Jesus: "Könnten ihn wieder für einige Wochen verlieren"

Schlechte Nachrichten für den FC Arsenal: Gabriel Jesus (26) hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen - und ist damit nicht der einzige Gunner, der mindestens diesen Spieltag verletzt ausfällt.

Bleibt ein Gunners-Sorgenkind: Gabriel Jesus. NurPhoto via Getty Images

Arsenals Coach Mikel Arteta hat auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Premier-League-Duell mit Sheffield United am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) schlechte Nachrichten für die Anhänger der Gunners gehabt: Der in Sevilla in der 81. Minute mit Oberschenkelproblemen ausgewechselte brasilianische Angreifer Gabriel Jesus droht länger auszufallen.

Arteta sprach am Freitag von ärztlichen Untersuchungen, bei denen "eine Muskelverletzung" erkannt worden sei. Zur Ausfallzeit seines Schützlings sagte der ehemalige spanische Mittelfeldspieler: "Wir könnten ihn wieder für einige Wochen verlieren."

Bei Thomas' Verletzung wird Arteta deutlicher

Gabriel Jesus ist jedoch nicht der einzige Arsenal-Akteur, den eine Muskelverletzung plagt, so Arteta. Auch Mittelfeldspieler Thomas, in dieser Saison zumeist als Rechtsverteidiger eingesetzt, hat es erwischt. Und in diesem Fall wurde Arteta etwas präziser, "wir erwarten, dass er ein paar Wochen ausfällt".

Da Thomas aber kein Stammspieler ist - er sammelte in dieser Saison erst vier (Kurz-)Einsätze - wird Arsenal dessen Ausfall besser verkraften als den von Gabriel Jesus. Der Brasilianer, der zu Saisonstart bereits verletzt gefehlt hatte, zeigte am Dienstagabend in der Champions League beim FC Sevilla (2:1) mit seinem Doppelpack, wie wichtig er für Artetas Team ist.

Vorerst wird er dies jedoch nicht unter Beweis stellen können.