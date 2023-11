Apropos Lustenau: Die zehn schlechtesten Teams nach zwölf Runden

9. FC Admira Wacker Mödling (2005/06)

Achtmal - so oft wie kein anderes Team in der Bundesliga-Ära - war die Admira nach zwölf Runden Letzter. So schlecht wie in ihrer iranischen Phase (in der Bildmitte Trainer Thalhammer mit Razzaghi, Azizi, Manager Khashayar und Pashazadeh) war sie aber nie wieder. Nach einem Saisondrittel hatte sie fünf Punkte. GEPA pictures/Norbert Juvan