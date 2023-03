8: Aufstieg fix, Abstiegskampf und die Frage nach der Spielvorbereitung - mit Noah Weißhaupt

In Folge 8 von Bolzplatz Tiki Taka haben sich Felix und Diyar viel zu erzählen: Aufstieg fix auf der einen, Abstiegskampf pur auf der anderen Seite ist das Warm Up, ehe eine heiße Diskussion über die Tops und Flops entfacht. Anschließend widmen sich die beiden gemeinsam mit Freiburgs Noah Weißhaupt der Frage nach der typischen Spielvorbereitung von der Kreisliga C bis hin zur Europa League.

