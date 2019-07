Langer triumphiert bei den Senior British Open

Bernhard Langer sorgt auch 2019 auf der Senior Tour der Profi-Golfer für Furore. Am Sonntag gewann der Anhausener die Senioren-Variante der British Open im englischen Lytham & St. Annes vor Paul Broadhurst und Retief Goosen.

Beim einzigen Major-Turnier der Senioren auf europäischem Boden holte Bernhard Langer einen Drei-Schläge-Rückstand vor dem Finaltag auf und gewann die Senior British Open Championship 2019 im englischen Lytham & St. Annes mit zwei Zählern Vorsprung. Mit Runden von 71, 67, 70 und 66 Schlägen (Gesamt 274), sechs unter Par, verwies er den Briten Paul Broadhurst (-4) sowie den Südafrikaner Retief Goosen und den US-Amerikaner Tim Petrovic (-3) auf die Plätze.

Es war Langers elfter Major-Erfolg der Über-50-Jährigen und sein vierter Triumph bei der Senior British Open - beides schaffte vor ihm noch kein anderer Golfspieler.

Heftige Regenfälle übers Wochenende

Langer trotzte den widrigen äußeren Bedingungen mit heftigen Regenfällen das ganze Wochenende über am besten, schaffte bereits nach drei von vier Runden den Anschluss zur Spitze und machte vor den abschließenden 18 Löchern eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Ich gewann schon Turniere mit sieben Schlägen Rückstand. Aber da muss dann schon alles zusammenpassen", so der Deutsche in einem Interview.

Für Langer passte alles zusammen. Bereits zur Hälfte des Wettkampftages hatte er die geteilte, kurz darauf die alleinige Führung inne. Durch eine hervorragende taktische Leistung brachte der Deutsche den zeitweise auf vier Schläge angewachsenen Vorsprung am Ende sicher ins Clubhaus und gewann den mittlerweile 114. Internationalen Turniertitel seiner langen und erfolgreichen Karriere.

Für den bayerischen Profi-Golfer war es der zweite Sieg in dieser Saison nach seinem Erfolg im Februar dieses Jahres in Florida. Mit dem jüngsten Gewinn am Wochenende ist er nun mit fast 62 Jahren auch der älteste Titelträger dieses europäischen Major-Events.