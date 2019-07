Beckham kritisiert Giants: "Ich habe die Marke am Leben gehalten"

Odell Beckham Jr. (26) äußert sich in einem Interview sehr kritisch über die New York Giants - er hatte schon länger für einen Trade "gebetet".

"Enttäuschung", sagt Beckham im "GQ"-Interview, "war nicht meine erste Reaktion", als er im März von den Giants zu den Browns getradet wurde. "Ich habe mich einfach nicht respektiert gefühlt." Nach fünf Spielzeiten in New York ("und allem, was ich für sie getan habe") hatte General Manager Dave Gettleman seinen besten Wide Receiver für einen überschaubaren Gegenwert nach Cleveland geschickt.

Beckham habe das Gefühl gehabt, "dass ich diese Marke am Leben gehalten habe. Ich bin mal ehrlich: Dieses Team war die letzten sechs Jahre nicht gut, selbst in dem Jahr, als wir die Play-offs erreicht haben (2016, New York verlor das Wild-Card-Game in Green Bay, d. Red.). Versteht mich nicht falsch, ich hatte ein schlimmes Spiel (4 Catches, 28 Yards), aber ich gehe da mit sieben Targets raus, obwohl ich der Nummer-eins-Receiver sein soll. Das war schlimm."

"Ihr wollt mich spielen sehen, lasst uns ehrlich sein"

Die Giants haben trotz schwacher Bilanzen in den Jahren danach weiterhin Prime-Time-Games zugeteilt bekommen. "Und warum? Weil Leute die Show sehen wollen. Ihr wollt mich spielen sehen, lasst uns ehrlich sein." Und deshalb habe er sich "nicht respektiert" gefühlt: "Sie (die Giants, speziell GM Gettleman, wie Beckham später verriet) waren nicht mal Mann genug, mir die Nachrichten ins Gesicht zu sagen."

Per Anruf soll ihm Gettleman vom Trade erzählt haben, "und dann schreibt dir dein Coach eine Nachricht und du sagst: 'Oh ja, ich habe es gehört'. Das war einfach hart." Ein Jahr zuvor hatte Beckham erst einen neuen Fünfjahresvertrag über 95 Millionen Dollar erhalten. "Warum haben wir diesen Vertrag überhaupt unterschrieben? Wozu? Warum haben wir diesen Deal gemacht, wenn ich während der Saison nicht einmal das Gefühl hatte, dass ich noch länger bleiben soll?"

"No, Bro. Ich versuche, den Super Bowl zu gewinnen"

Auf der anderen Seite, führt "OBJ" aus, "war ich auch aufgeregt über den Neustart, weil ich während des Jahres zu Gott gebetet habe, eine Veränderung zu bekommen."

Die ergibt sich jetzt bei den Browns, einem der spannendsten Teams der AFC - und Beckham gibt ein klares Ziel vor. "Natürlich will ich den Super Bowl gewinnen. Warum sollte ich mit einer anderen Einstellung in die Saison gehen? Ich verstehe nicht, wofür ich sonst spiele. Für eine gute Saison? No, Bro. Ich versuche, den Super Bowl zu gewinnen."