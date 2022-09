61 Homeruns nach 61 Jahren: Yankee Judge schreibt Geschichte

In der MLB überstrahlt Aaron Judge gerade alles und jeden. In der Nacht auf Donnerstag hat der Star von den New York Yankees eine historische Bestmarke erreicht.

Man muss schon sehr an sich glauben - und dann auch noch wirklich gut sein -, um einen Vertrag über 213,5 Millionen Dollar abzulehnen. Aaron Judge ist beides - und noch mehr. Etwa die aktuelle Highlight-Show der MLB, in der in der Nacht auf Donnerstag ein großer Rekord eingestellt wurde.

Mit seinem 61. Homerun der laufenden Saison hat der Outfielder der New York Yankees im Spiel bei den Toronto Blue Jays (8:3) die legendäre Marke von Roger Maris (ebenfalls New York Yankees) von 1961 erreicht - nach 61 Jahren. Nie hat ein Spieler in der American League mehr Homeruns geschlagen als Judge, und er hat noch sieben Saisonspiele übrig.

Bonds bleibt (vorerst) unerreicht

Den gesamten Rekord in der MLB, die aus der American und der National League besteht, wird Judge in dieser Saison nicht mehr brechen: In den dunklen Doping-Zeiten der Liga waren Barry Bonds 2001 73 Homeruns gelungen. Dafür winkt dem 30-jährigen Superstar, der im Winter Free Agent wird, nun das ganz große Geld. Sehr wahrscheinlich mehr als die abgelehnten 213,5 Millionen Dollar.

Auf einen Wert von immerhin zwei Millionen Dollar wird Judges Rekord-Ball geschätzt, der auf der Tribüne jedoch gleich mehreren Zuschauern durch die Hände geglitten war. Stattdessen landete er wieder bei Judge selbst, der ihn anschließend in der Kabine seiner Adoptivmutter Patty schenkte.