6,24 Meter: Stabhochspringer Duplantis mit nächstem Weltrekord

Beim ersten Diamond-League-Meeting im Olympia-Jahr sorgt Stabhochsprung-Star Armand Duplantis gleich für einen Rekord.

Stabhochspringer Armand Duplantis hat seinen Weltrekord erneut gesteigert. Der 24 Jahre alte Schwede überquerte am Samstag im chinesischen Xiamen 6,24 Meter. Damit steigerte der nur "Mondo" genannte Olympiasieger und Weltmeister die bisherige Bestmarke um einen Zentimeter. Duplantis hatte sie am 17. September vorigen Jahres in Eugene im US-Bundesstaat Oregon erzielt. Er meisterte am Samstag zunächst problemlos 6,00 Meter und schaffte die Weltrekordhöhe dann auf Anhieb.

Der deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre blieb beim ersten Diamond-League-Meeting der Olympia-Saison ohne gültigen Versuch. Der im Vorjahr nach einem Sturz lange verletzte EM-Zweite scheiterte dreimal an 5,42 Metern, musste nach Angaben des TV-Senders Sky allerdings auch auf seine eigenen Stäbe verzichten. Sie waren nicht in China angekommen.