6,23 Meter: Duplantis verbessert eigenen Stabhochsprung-Weltrekord

Armand Duplantis hat am Sonntag seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung überboten. Der Schwede überwand in Eugene im zweiten Versuch 6,23 Meter. Über 5000 Meter bei den Damen gibt es seit Sonntag eine neue Rekordhalterin.

Stabhochspringer Armand Duplantis hat ein weiteres Mal seinen Weltrekord gesteigert. Der Olympiasieger und zweimalige Welt- und Europameister aus Schweden überquerte beim Diamond-League-Finale in Eugene am Sonntag bereits im zweiten Versuch 6,23 Meter und setzte sich damit deutlich von John Obiena (Philippinen, 5,82) und Sam Hendricks (USA, 5,72) auf den Plätzen zwei und drei ab. Damit sprang der 23-Jährige einen Zentimeter höher als bei einem Hallen-Meeting am 25. Februar im französischen Clermont-Ferrand.

Seine Freiluft-Bestmarke hatte Duplantis bei der Leichtathletik-WM im vergangenen Jahr - ebenfalls in Eugene (USA) - auf 6,21 Meter geschraubt. Bei der erfolgreichen Titelverteidigung in Budapest war der nur "Mondo" genannte Duplantis vor drei Wochen in Budapest noch knapp an 6,23 Metern gescheitert.

Über 5000 Meter bei den Damen wurde ebenfalls ein Weltrekord gebrochen: Gudaf Tsegay aus Äthiopien hat in Eugene die Bestzeit stark verbessert. Die 26-Jährige brauchte am Sonntag 14:00,21 Minuten und war damit fast fünf Sekunden schneller als die bisherige Rekordhalterin Faith Kipyegon (14:05,20) aus Kenia in Paris. Ihre eigene Bestzeit verbesserte Tsegay um fast zwölf Sekunden. Zweite hinter Tsegay wurde in Eugene die Kenianerin Beatrice Chebet in 14:05,92, der drittschnellsten bisher gelaufenen Zeit.