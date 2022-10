"500 Prozent Preiserhöhung?" Bayern-Fans üben harte Kritik

Wenn der FC Bayern an diesem Mittwoch in Pilsen den nächsten Sieg in der Königsklasse anvisiert, dann kann er sich wie gewohnt auf die Unterstützung der eigenen Fans stützen. Die aber übten im Vorfeld harte Kritik am tschechischen Gastgeber.

Support auf Achse: Immer wieder reisen Anhänger mit ihren Lieblingen zu Auswärtsspielen, hier FCB-Fans beim BVB. IMAGO/Kirchner-Media