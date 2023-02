Der Rückrundenstart ist absolviert - entsprechend melden sich Felix und Diyar mit unterschiedlichen Gefühlen zurück im Podcast. Im Zusammenspiel mit Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich sprechen die beiden über Referees im Amateurfußball und entlocken ihm, auf welche Art und Weise er in der Kreisliga pfeifen würde.

Felix und Diyar widmen sich zu Beginn den Tops und Flops der Transferperiode im Profifußball und kommen anschließend auf den Rückrundenstart ihrer Teams zu sprechen. Während der Start ins neue Fußball-Jahr für Felix äußerst ernüchternd verlief, sprang für Diyars Delay Sports wieder einmal ein Kantersieg heraus - ein wenig zum Leidwesen von Diyar.

"Das sind elementare Unterschiede im Spiel als solches"

In Zusammenspiel mit Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich gehen die beiden auf die Feinheiten in den Niederungen des Amateurfußballs und das Verhalten der dortigen Schiedsrichter ein. Doch nicht nur das wird besprochen, sondern auch die Kommunikation und das Verhalten der Spielerinnen und Spieler gegenüber den Referees. Und zwar von ganz unten bis rauf in die Bundesliga.

#5: Schiedsrichter im Amateurfußball - mit Patrick Ittrich

Der Podcast "Bolzplatz Tiki Taka" erscheint ab sofort immer im 14-tägigen Rhythmus. Die jeweils neueste Ausgabe geht dabei stets am Mittwoch online.

