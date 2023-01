5:1 verspielt und trotzdem glatt gewonnen: Djokovic im Finale der Australian Open

Novak Djokovic steht im Finale der Australian Open. Am Freitag gewann der 35-Jährige in drei Sätzen mit 7:5, 6:1 und 6:2 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul und zog damit bereits zum zehnten Mal ins Endspiel von Down Under ein. Nun könnte er seine beeindruckende Serie am Sonntag fortführen.

Behauptete sich gegen Tommy Paul und löste das Endspiel-Ticket: Novak Djokovic. Getty Images