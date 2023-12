30 Millionen EM-Tickets angefragt - knapp 60 Prozent aus dem Ausland

Das Interesse an der Europameisterschaft in Deutschland ist ungebrochen. In der jüngsten Verkaufsphase erreichten die UEFA insgesamt 30 Millionen Ticket-Anfragen.

Seit der Auslosung Anfang Dezember nimmt die Europameisterschaft in Deutschland immer konkretere Züge an. Vom 2. bis zum 12. Dezember lief eine spezielle Bewerbungsphase für die Fans teilnehmender Nationalmannschaften. Jeder Nationalverband erhielt für jedes Spiel 10.000 Karten.

Und wenig überraschend haben mehrere Verbände ihr gesamtes Kartenkontingent direkt erfolgreich an ihre eigenen Fanklubs sowie andere Nachfrager vertrieben. Die restlichen Karten werden nun im Rahmen der von der UEFA durchgeführten Lotterie vergeben.

In beeindruckenden Zahlen: Im besagten Zeitraum gingen mehr als 30 Millionen Ticketanträge aus 206 Ländern ein. In einer ersten Bewerbungsphase waren "nur" 35 Prozent der Ticket-Anfragen aus dem Ausland gekommen, nun stieg diese Zahl auf 59 Prozent. Besonders viele Anfragen kamen von Fans aus der Türkei, England, Albanien und Ungarn, zweiter deutscher Gruppengegner in Stuttgart.

"Beste Plätze" besonders begehrt

Begehrt waren dabei vor allem die erstmals angebotenen Tickets für die "besten Plätze", also solche, die zentral gelegen sind und zur Kategorie 1 gehören. In vielen Fällen, in denen die Nachfrage die Anzahl der verfügbaren Karten übersteigt, wird eine Verlosung durchgeführt. Die UEFA will die Bewerber bis Ende Januar 2024 darüber informieren, ob ihr Kartenwunsch in dieser Bewerbungsphase erfolgreich war.

In den nächsten Wochen wird die UEFA zudem nicht beanspruchte Tickets freigeben und unter den Fans, die sich über das Portal beworben haben, verlosen. Der Cyberkriminalität sagt der europäische Verband zudem den Kampf an: Mit Hilfe von Bots, die so programmiert sind, dass sie das Ticketportal mit Millionen von Anfragen überschwemmen, versuchten Einzelpersonen, "sich Tickets vor den echten Fans zu sichern und sie zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen". Die UEFA will dahingehend ihre Bemühungen fortsetzen, solche Aktivitäten zu unterbinden und eine faire wie gleichmäßige Verteilung unter den Fans zu gewährleisten.

Während der ersten Verkaufsphase im Oktober waren von den Fans weltweit mehr als 20 Millionen Karten für die 1,2 Millionen Tickets angefragt worden.