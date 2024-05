23 Jahre alte Bestmarke: Mathias Gidsel stellt Bundesliga-Rekord ein

Mathias Gidsel hat einen 23 Jahre alten Bundesliga-Rekord eingestellt. Der Welthandballer liegt in einer Kategorie nun gleichauf mit Kyung-Shin Yoon. Um welchen Rekord es sich handelt:

Mit sieben Treffern beim 29:26-Heimerfolg der Füchse Berlin gegen den VfL Gummersbach am Sonntag (5. Mai) hat Mathias Gidsel den Bundesliga-Rekord für die meisten Feldtore in einer Saison eingestellt. Der Däne schraubte sein Konto von 241 auf 248 hoch - und zog so mit dem Koreaner Kyung-Shin Yoon gleich.

Yoon machte in seiner Rekordsaison 2000/01, in der er insgesamt sage und schreibe 324 Treffer erzielte (in einer Spielzeit mit 38 Partien), für den VfL Gummersbach ebenfalls 248 Feldtore. Um alleiniger Rekordhalter zu werden, hat Gidsel noch drei Spiele Zeit: Mit den Füchsen trifft er im Saisonendspurt auf die TSV Hannover-Burgdorf (18. Mai), den Bergischen HC (30. Mai) und den ThSV Eisenach (2. Juni).

Mathias Gidsel ist mit diesen 248 Feldtoren auch der Top-Torschütze der laufenden Bundesliga-Saison. Er kommt dabei ohne einen einzigen Siebenmeter aus. Zum Vergleich: Seine ärgsten Verfolger Manuel Zehnder (ThSV Eisenach) und Casper Mortensen (HSV Hamburg) stehen bei 85 bzw. 81 Treffern vom Strich.

Insgesamt hat Zehnder nur noch drei Tore Rückstand auf Gidsel, Mortensen satte 45 - wobei der Linksaußen bislang zwei Spiele weniger bestritten hat. Auf dem vierten Rang folgt dann Gidsels Teamkollege bei den Berlinern: Lasse Andersson. Er steht bei 199 Feldtoren. Wie Gidsel wirft auch er keine Siebenmeter.