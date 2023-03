16-jährige McIntosh knackt Freistil-Weltrekord

Die 16 Jahre alte kanadische Schwimmerin Summer McIntosh hat einen Weltrekord über 400 Meter Freistil aufgestellt.

Die WM-Silbergewinnerin auf der Strecke schlug am Dienstagabend (Ortszeit) beim kanadischen Auswahlmeeting in Toronto nach 3:56,08 Minuten an. McIntosh unterbot damit die alte Bestmarke der Australierin Ariarne Titmus um 32 Hundertstelsekunden.

Das haut mich einfach um! Summer McIntosh

"Das haut mich einfach um", sagte McIntosh. "In den letzten Jahren habe ich mein ganzes Leben in diese Sache investiert. Ich wollte die Beste sein, die ich sein kann." Der Erfolg sei dennoch unerwartet gewesen.

Vergangener großer Auftritt

McIntosh glänzte bereits im vergangenen Sommer bei den Weltmeisterschaften in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt gewann sie vier Medaillen, darunter Gold über 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen.