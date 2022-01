15 Tore im Gepäck: Gladbach verpflichtet Goalgetter Telalovic

Die Gladbacher Borussia hat einen der begehrtesten Stürmer der Regionalliga Bayern unter Vertrag genommen.

Borussia Mönchengladbach hat Semir Telalovic verpflichtet. Der 22 Jahre alte Stürmer wechselt vom FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern zur U 23 der Fohlen.

"Semir Telalovic ist ein entwicklungsfähiger Spieler. Er hat in den vergangenen Jahren einen guten Weg genommen, den er jetzt bei uns fortsetzen wird", sagte Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Roland Virkus. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, Semir zur Borussia zu holen. Für ihn gilt es nun, seine Qualität in der Regionalliga West unter Beweis zu stellen."

Dritter der Torschützenliste in Bayern

Der 1,87 Meter große Stürmer, der seit diesem Donnerstag mit der U 23 trainiert, erzielte für den FVI in der laufenden Spielzeit in 23 Partien 15 Treffer und bereitete vier weitere Tore direkt vor. Er belegt Platz drei in der Torschützenliste der Liga. Im BFV-Landespokal gelangen dem Angreifer in vier Partien vier weitere Treffer. Nach Illertissen war Telalovic im vergangenen Sommer gewechselt, ausgebildet wurde der Deutsch-Bosnier zuvor beim SSV Ehingen-Süd, Olympia Laupheim, SSV Ulm 1846 Fußball und der TSG Ehingen.

"Ich hatte mehrere gute Gespräche mit Trainer Heiko Vogel, die mit ausschlaggebend dafür waren, dass ich mich für den Wechsel zu Borussia entschieden habe. Von den Verantwortlichen wurde mir ein Weg aufgezeigt, der mich komplett überzeugt hat", wird der Torjäger in der offiziellen Verlautbarung der Borussia zitiert.

Sein neues Team rangiert in der RL West aktuell auf Platz 13. Am Samstagnachmittag geht es für die Fohlen mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II mit dem Punktspielbetrieb weiter.