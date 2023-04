In Folge 10 von Bolzplatz Tiki Taka könnten die Gegensätze nicht größer sein: Während bei Diyar nach dem Aufstieg die Luft raus ist, wird sie bei Felix im Kampf um den Klassenerhalt langsam dünn. Ausbremsen lassen wollen sich jedoch beide nicht und sprechen deshalb ein überall im Sport allgegenwärtiges Thema an: Verletzungen.

Im Tabellenkeller der Regionalliga West schaut es langsam düster aus für Felix und seine SG Wattenscheid 09. Der Abstieg in die Oberliga droht - ein Szenario, das Diyar aktuell komplett fremd ist. Mit Delay in die Kreisliga B aufgestiegen, lässt er die Saison eher entspannt ausklingen.

Beide eint der Wunsch, die Restsaison verletzungsfrei zu überstehen. Wie in puncto Verletzungen die Unterschiede zwischen Profi- und Amateurbereich sind, weshalb sowohl Diyar als auch Felix ab und zu eine gehörige Portion Aberglauben an den Tag legen und welches die wohl größten Risiken gerade in den unteren Spielklassen sind, hört ihr in der aktuellen Folge von Bolzplatz Tiki Taka.

#10: Aberglaube, Risiken und Tabletten: Verletzungen

Der Podcast Bolzplatz Tiki Taka erscheint ab sofort immer im 14-tägigen Rhythmus. Die jeweils neueste Ausgabe geht dabei stets am Mittwoch online.

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an amateure@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen.

"Bolzplatz Tiki Taka" ist verfügbar in der kicker-App, auf kicker.de sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.