Übler Check mit Folgen: Kopfverletzung bei Warsofsky, Sperre für St. Denis

Die Augsburger Panther müssen auf unbestimmte Zeit auf Dave Warsofsky verzichten. Der AEV-Kapitän hat sich nach einem rüden Check verletzt, der Übeltäter wird in nächster Zeit auch nicht auflaufen.

Nach zwölf Minuten war das Kellerduell am vergangenen Freitagabend zwischen Augsburg und Ingolstadt, das die Gäste mit 4:1 für sich entscheiden konnten, für Dave Warsofsky schon beendet. ERCI-Stürmer Travis St. Denis hatte Warsofsky beim Check an Kopf und Nacken getroffen, Warsofsky musste vom Eis und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Art der Verletzungen lassen verlässliche Aussagen zur Ausfalldauer momentan nicht zu. AEV

Der 33-Jährige wird aufgrund der Kopf- und Gesichtsverletzungen Augsburg in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie lange, das ist fraglich. "Die Art der Verletzungen lassen verlässliche Aussagen zur Ausfalldauer momentan nicht zu", hieß es von den Augsburger Mannschaftsärzten auf der Internetseite des Vereins. "Dazu sind wir seit dem Wochenende in intensivem Austausch mit den Neurologen hier vor Ort aber auch in Chicago, die auf die Behandlung von Gehirnerschütterungen spezialisiert sind und uns bereits letztes Jahr bei Dave Warsofskys Behandlung unterstützt haben."

Klar ist von AEV-Seite, dass Warsofsky so lange geschont wird, bis er "wieder beschwerdefrei" ist und auch "voll belastbar. Erst dann kann er aufs Eis zurückkehren."

Auf dem wird auch der Ingolstädter Übeltäter St. Denis, der eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhielt und eine Sperre von vier Begegnungen absitzen muss, erst wieder am 3. November zu finden sein.

Zweite Zwangspause für Warsofsky

Warsofsky fehlte Augsburg schon zum Saisonstart, nachdem er sich im letzten Vorbereitungsspiel verletzt hatte. Der Abwehrspieler hat gegen Ingolstadt erst sein drittes Saisonspiel bestritten - um nun wieder länger nicht eingreifen zu können.