"Schlägt super Flanken": Kochs Extralob für Chaibi

Nur wenige Tage nach dem 3:1-Auswärtserfolg in der Bundesliga gegen Hoffenheim durfte Eintracht Frankfurt auch auf internationalem Parkett in der Conference League jubeln - und dies beim 6:0 gegen den frisch gebackenen finnischen Meister HJK Helsinki sogar sehr ausführlich.

"Das zeigt, wie sich die Mannschaft entwickelt und zusammenwächst", freute sich Omar Marmoush bei RTL, der selbst mit dem 3:0 einen Treffer zum deutlichen Sieg beigesteuert hatte. "Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt bekommen wir nicht nur die Chancen, sondern nutzen sie auch", so der Ägypter, für den es selbst im dritten Europapokalspiel der laufenden Saison der dritte Treffer war. "Wenn man im Flow ist, ist man im Flow", quittierte Marmoush seine kleine Torserie mit einem Lächeln.

Ähnlich wie sein stürmender Teamkollege sah die Partie auch Robin Koch. "Wir haben das Spiel sehr seriös angenommen, sonst kann sowas auch anders ausgehen", erklärte der Innenverteidiger, der - wie schon zum Auftakt der Gruppenphase gegen Aberdeen - ebenfalls getroffen hatte.

"Umso schöner, wenn man es im Spiel sieht"

Nicht nur aus dem Spiel heraus erzeugte die Eintracht immer wieder Gefahr gegen die defensiv überforderten Finnen, gerade auch nach Standardsituation wurde es regelmäßig gefährlich. So fiel das Führungstor per Handelfmeter im Anschluss an eine Standardsituation, Marmoush hatte HJK-Akteur Jukka Raitala an den erhobenen Arm geköpft. Aber auch Kochs Treffer sowie das 4:0 vor der Pause von Tuta resultierten aus Eckbällen.

"Klar, beschäftigen wir uns mit Standards - wie alle Teams. Da ist es umso schöner, wenn man im Spiel sieht, dass das, was man im Training einstudiert hat, auch funktioniert", meinte Koch. Dabei immer wieder im Fokus: Fares Chaibi. Der erst Ende August vom FC Toulouse gekommene Algerier hatte nicht nur die Freistoßflanke vor der Elfmetersituation vor dem 1:0 hereingebracht, sondern auch die Eckbälle vor den Toren von Koch und Tuta.

Kochs Lob für Standardspezialist Chaibi

"Er schlägt super Flanken, schon gegen Aberdeen, aber eigentlich in jedem Spiel bringt er sie so rein, das ist enorm wichtig für uns", lobte Koch den erst 20-Jährigen, der vor dem 5:0 mit einem wunderbaren Pass auf Eric Junior Dina Ebimbe ein weiteres Tor auch aus dem Spiel heraus einleitete.

Nach dem dritten Pflichtspielsieg in Folge wartet auf die Hessen nun allerdings eine schwierige Aufgabe zu Hause gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30 Uhr), die selbst mit Selbstvertrauen vom 1:0-Erfolg bei Newcastle United anreisen. Koch gibt für diese Partie schon einmal vor, worauf es bei der SGE auch weiterhin am meisten ankommt: "Dortmund wird ein anderes Spiel. Wichtig ist, dass wir weiter in jedem Spiel eine Entwicklung bei uns sehen."