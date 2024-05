"Saison schon im Oktober gelaufen": Warten auf FC 25?

488 von 512 Teilnehmern der europäischen Regional Qualifiers in FC 24 sind ausgeschieden. Ihr WM-Traum über FC Pro ist damit geplatzt - die Reaktionen sind geprägt von Galgenhumor und Trauer.

"Kompletten Fokus auf das nächste Turnier" gab eNationalspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen via X (vormals Twitter) nach seinem FC-Pro-Aus am Samstag vor. Der Haken an der Sache: Das ist "der erste Qualifier in FC 25, weil diese Saison ist leider schon im Oktober gelaufen". Für eSportler wie 'DullenMIKE', der bei FOKUS angestellt ist und aktuell keinen Verein vertritt, sind die weiteren kompetitiven Möglichkeiten in FC 24 tatsächlich überschaubar.

EA SPORTS wird die Ladder wieder öffnen, im November und Dezember kann darüber an zwei FC Pro Open Regional Cups teilgenommen werden. Das Preisgeld beträgt laut Entwickler jeweils immerhin 33.500 US-Dollar. Auf den WM-Zug aufspringen können die Spieler so allerdings nicht mehr. Was unter anderem eben 'DullenMIKE' bleibt: Womöglich doch noch einen Platz in Ligen wie der VBL zu ergattern und darüber das Ticket für die FC Pro World Championship zu gewinnen.

"Das erste Mal, dass ich vor Hilflosigkeit weine"

Die Uhr tickt jedoch, die VBL Club Championship startet bereits am 18. November. Zudem ist unklar, ob eine Kooperation zwischen Organisationen wie FOKUS und einem Verein noch zustande kommen kann - oder überhaupt angestrebt wird. Vor dem WM-Aus steht auch Neuhausens Teamkollege Mustafa 'xMusti19' Cankal, der sich deutlich emotionaler äußerte: "Ich bin erst mal raus für ein paar Tage. Ich fühle mich so schlecht, sowas hatte ich noch nie."

Der frühere St.-Pauli-Profi hatte im Entscheidungsspiel des Regional Qualifiers in Europa Ost dramatisch verloren - inklusive verschossenem Elfmeter in der 90. Minute. Auf X veröffentlichte er danach ein Bild von sich selbst, auf dem er stark gerötete Augen hat. Und 'xMusti19' ist nicht der einzige FC-eSportler, der sich der Tränen mutmaßlich nicht erwehren konnte: Für den Spanier Ander 'Neat' Tobal war es laut eigener Aussage "das erste Mal, dass ich vor Hilflosigkeit weine".

'Neat' tritt für Real Valladolid in der eLaLiga an, er hat also noch einigen Wettkampf vor sich. Dennoch entschuldigte er sich bei "allen, die mir vertraut haben. Das wird noch lange weh tun".

"Take me back": 'DullenMIKE' trauert FIFA 19 hinterher

Der Italiener Raffaele 'Er_Caccia98' Cacciapuoti schlug in seiner Reaktion eine andere Richtung ein: Er stellte gleich die eSport-Tauglichkeit von FC 24 infrage. Der Ausgang basiere "nicht nur auf dem Geld, das man in FC Points investiert, sondern auch auf Glück bei den Leih-Packs". Er habe gegen zwei Top-Spieler mit Icon-Ronaldo verloren, den er sich angeblich trotz einer Investition von 3.000 Euro nicht leisten konnte. Er wolle sich nun "auf die eLigue 1 fokussieren".

Diese Option haben 'DullenMIKE' und 'xMusti19' nach derzeitigem Stand nicht. Auch deshalb teilte Neuhausen auf X jüngst wohl den alten Spielplan der FIFA 19 Global Series (FGS), der zahlreiche Online- und Offline-Turniere vorsah. Versehen war das Bild mit dem kurzen Satz "Take me back" - "Bring mich zurück".