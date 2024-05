"Nicht so entwickelt": Dziambor verlässt Adler und bleibt in der Liga

Eigengewächs Arkadiusz Dziambor verlässt die Adler Mannheim, wie der DEL-Klub am Dienstag mitteilte. Und er bleibt in der Liga.

Arkadiusz Dziambor und die Adler haben sich darauf geeinigt, den eigentlich noch bis 2026 gültigen Vertrag vorzeitig aufzulösen, ließ Mannheim wissen und begründete die Trennung.

"In Arkadiusz' Fall haben sich die Dinge über die vergangenen Monate leider nicht so entwickelt, wie sie es vonseiten des Klubs und aus Arakadiusz' Sicht hätten tun sollen", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Deshalb habe man sich nach konstruktiven Gesprächen für die Auflösung des Vertrags entschieden.

Der 21 Jahre alte Dziambor spielte schon in der Schülermannschaft für die Jungadler und sammelte ab der Saison 2020/21 Erfahrungen in der höchsten deutschen Spielklasse. Dort hat er für die Adler 104 Partien bestritten.

Zuletzt lief der Verteidiger auf Leihbasis für DEL-Absteiger Bietigheim Steelers in der DEL2 auf. Künftig geht es für ihn aber bei einem Liga-Konkurrenten der Mannheimer weiter: Dziambor wird für Schwenningen aufs Eis gehen.

Schwenningen holt Dziambor und gibt Zernikel ab

Bei seinem neuen Verein soll der 21-Jährige nach Angaben der Wild Wings "bereits sehr zeitnah" starten. Ein Einsatz am Mittwoch in Köln sei "alles andere als ausgeschlossen", wenn alle Unterlagen rechtzeitig vorlägen. Zudem teilten die Schwenninger mit, dass Kai Zernikel in die Oberliga ausgeliehen wird. Dort soll er Spielpraxis erhalten.