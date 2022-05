"Die beste Option": Rutkowski wechselt nach Iserlohn

Die Iserlohn Roosters aus der DEL haben sich für die kommende Saison mit Stürmer Maciej Rutkowski verstärkt.

Die Krefeld Pinguine sind aus der DEL abgestiegen, für den erst 19-jährigen Rutkowski geht es aber in der höchsten deutschen Eishockey-Liga weiter. Der Angreifer wechselt von Krefeld, in deren Nachwuchs er ausgebildet wurde, nach Iserlohn.

"Natürlich ist es nicht einfach, Krefeld nach neun Jahren zu verlassen", wird Rutkowski auf der Internetseite der Roosters zitiert. "Aber ich weiß, dass ich in Iserlohn sehr gut aufgehoben sein werde, insofern ist mir die Entscheidung gar nicht so schwergefallen, weil es einfach die beste Option für meine persönliche Entwicklung ist", so Rutkowski, der nach Ablauf der Saison bei der ersten Lehrgangsphase der deutschen Nationalmannschaft dabei war.

"Maciej hat sich die Nominierung für die Nationalmannschaft verdient. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, diesen Weg weiterzugehen und zu einem guten DEL-Spieler zu werden", erklärte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel.