ManCity erhebt Klage gegen die Premier League

Die Beziehung zwischen der Premier League und Manchester City wird immer angespannter. Nun geht der Meister juristisch gegen Regeln der Liga vor.

Zum vierten Mal in Serie wurde Manchester City Meister. Doch mit der Premier League liegt der Klub weiter im Clinch. IMAGO/PA Images

Die Premier League kommt in der Sommerpause nicht zur Ruhe. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, hat Manchester City Klage gegen die Liga erhoben. Der amtierende Meister zweifelt allen voran die Rechtmäßigkeit der im Februar verschärften Sponsoring-Regeln an.

Im Zentrum stehen dabei Sponsoringverträge mit Unternehmen, die in Verbindung zu Klubeigentümern und damit grundsätzlich im Verdacht stehen, dem jeweiligen Klub durch unverhältnismäßige Konditionen einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Zu Beginn des Jahres hatte eine Mehrheit der Premier-League-Teams dafür gestimmt, die Regeln für die Bewertung solcher Geschäfte zu verschärfen. Seitdem ist bei betroffenen Verträgen ein "fairer" Marktwert zu ermitteln.

In den Abstimmungsregeln sieht ManCity eine "Tyrannei der Mehrheit"

Den Medienberichten zufolge sieht ManCity darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht und könnte von der Liga Schadensersatz fordern. Der Klub, der im Mai als erster in der Geschichte viermal in Serie die Premier League gewann, ist im Besitz der City Football Group, die wiederum mehrheitlich der Abu Dhabi United Group gehört.

Bereits am Montag soll eine zweiwöchige Anhörung vor einem Schiedsgericht beginnen. Dabei gehe ManCity nicht nur gegen die Sponsoring-Regularien, sondern auch gegen die Abstimmungsregeln vor, die vorsehen, dass für Änderungen grundsätzlich eine Mehrheit von 14 der 20 Premier-League-Klubs nötig ist, heißt es.

Dabei handelt es sich nach Ansicht der ManCity-Verantwortlichen um "eine Tyrannei der Mehrheit", zitierte die Times am Dienstag aus einem 165-seitigen juristischen Dokument. Darin behaupten die Cityzens außerdem, durch die Regeln "diskriminiert" zu werden, und werfen der Konkurrenz vor, ihren sportlichen Erfolg "ersticken" zu wollen.

ManCity und die Premier League liegen seit Jahren im Clinch. Im Februar 2023 hatte die Liga ihren vermeintlichen Vorzeigeklub wegen angeblicher Verstöße gegen das Financial Fairplay in 115 Fällen zwischen 2009/10 und 2017/18 angeklagt. Die mit Spannung erwartete Anhörung in dieser Causa soll im November beginnen. ManCity droht eine saftige Strafe.