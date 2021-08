"Großer Name" Braunschweig: Walter meidet Favoritenrolle

Im DFB-Pokal ist der Hamburger SV am Sonntag zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Die Favoritenrolle möchte HSV-Trainer Tim Walter trotz des Ligenunterschieds nicht annehmen.

Im Vorfeld des Pokalduells (Sonntag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spricht freilich einiges für die Hamburger, die nicht nur eine Liga höher spielen als der BTSV, sondern mit vier Punkten aus zwei Spielen auch ordentlich in die Saison gestartet sind. Zweitliga-Absteiger Braunschweig hingegen tut sich in der Drittklassigkeit bislang schwer: Nur ein Punkt und eine 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger Viktoria Berlin zeugen vom verpatzten Saisonstart.

Von all dem will sich Walter jedoch nicht blenden lassen: "Braunschweig hat durch den Abstieg einen Umbruch hinnehmen müssen, ist aber dennoch ein großer Name. Wir nehmen das Spiel genauso ernst wie jedes andere und wissen, wie schwer es werden wird", sagte er auf der Pressekonferenz des HSV am Freitag. "Wir fahren nicht hin und sagen, dass wir der Favorit sind." Dem Pokal an sich kann der Coach dabei einiges abgewinnen: "Der DFB-Pokal ist ein geiler Wettbewerb. Solche 'Do-or-die-Spiele' stärken die Mannschaft."

Ob sich etwas an der Startelf der Hamburger ändern wird, ließ der 45-Jährige Cheftrainer zunächst offen. Eine B-Elf des HSV wird man in Braunschweig aber nicht sehen: "Egal ob Pokal oder Ligaalltag: Für uns ist alles gleich wichtig. Wer es sich unter der Woche verdient, der spielt." Als Alternativen könnten ihm gegen Braunschweig die zuletzt ausgefallenen Josha Vagnoman, Jeremy Dudziak und Anssi Suhonen wieder zur Verfügung stehen. Jonas Meffert wird nach seinem im letzten Spiel gegen Dresden erlittenen Schleudertrauma fehlen.