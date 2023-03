Zwolle und die wilde 13 - Thy-Dreierpack gegen chancenloses Den Bosch

Kantersieg in der 2. Liga der Niederlande. Spitzenreiter PEC Zwolle hat dem FC Den Bosch so richtig eingeschenkt.

13:0 im Profifußball, das gibt es wohl eher selten. In der Keuken Kampioen Divisie in den Niederlanden, der zweithöchsten Spielklasse im Nachbarland, kam dieses bizarre Resultat am Freitagabend zustande. Spitzenreiter PEC Zwolle richtete Außenseiter FC Den Bosch förmlich zugrunde.

Der gastgebende Absteiger, der sich auf bestem Weg befindet, den direkten Wiederaufstieg zurück in die Eredivisie zu schaffen, zeigte von Beginn an, dass es in Zwolle nur einen Sieger geben konnte. Vor allem ein Spieler hatte anfangs das Visier richtig eingestellt: Tolis Vellios. Der 31-jährige griechische Sturmtank mit Premier-League-Erfahrung im Trikot des FC Everton, hatte schon nach elf Minuten und 22 Sekunden einen lupenreinen Hattrick in der Tasche. Laut Medienberichten in den Niederlanden der schnellste Hattrick in der Geschichte der ersten und zweiten Liga des Landes. Ein Viererpack sollte es am Ende für den Hellenen werden.

Thy erhört die Wünsche der Fans

Nach gut einer halben Stunde stand es schon 7:0 für PEC, das zur Pause seinen deutschen Legionär Lennart Thy (31) einwechselte. Der Ex-Bremer stellte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff auf 8:0 und war auch derjenige, der das von den Fans geforderte zehnte Tor in der 62. Minute eintütete. Der gebürtige Frechener, der auch schon für den FC St. Pauli auf Torejagd ging, ließ dem 10:0 auch noch das 11:0 folgen und war am Ende nach Vellios zweitbester Schütze bei Zwolle.

Den Bosch kann nicht absteigen

Der 13:0-Kantersieg ist der höchste Sieg in der Geschichte dieser Spielklasse, ein 12:1 von Sparta Rotterdam gegen Almere City vom 20. August 2010 damit bei den Akten. Der FC Den Bosch indes hatte offensichtlich die volle Wut des Gegners zu spüren bekommen - die Mannschaft von Trainer Dick Schreuder hatte zuletzt etwas den Faden verloren und die Spiele in Den Haag und Maastricht in den Sand gesetzt.

Etwas Gutes hat das Ganze für den unterlegenen Klub dennoch. Aus dem 20er-Feld der Keuken Kampioen Divisie wird - sieht man von einem möglichen Abstieg einer der vier zweiten Mannschaften ab - kein Verein absteigen.