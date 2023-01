Zwölf Stunden Flug für ein Pokalspiel: Die besondere Reise von La Tamponnaise

Im Coupe de France muss ein Verein für ein Auswärtsspiel am Samstag über 9000 Kilometer weit reisen - und kann nun Geschichte schreiben.

Kälter als 15 Grad wird es nie: Fußball auf La Reunion. AFP via Getty Images

14 Grad im Januar können ganz schön frisch sein. Während ganz Mitteleuropa über die milden Temperaturen staunt, friert Loic Riviere. "Diese Kälte ist nicht einfach für uns", klagt der Mittelfeldspieler von La Tamponnaise. Mit seinem Team tritt er am Samstag im Sechzehntelfinale des französischen Pokal, dem Coupe de France, an. Angereist ist die Mannschaft schon am Montag. Weil es ein wichtiges Spiel ist. Und weil sie zwölf Stunden fliegen musste.

La Tamponnaise ist zehnfacher Meister auf La Reunion, einer Insel mitten im indischen Ozean, 700 Kilometer östlich von Madagaskar, 200 Kilometer westlich von Mauritius. Und etwa 9000 Kilometer entfernt von Grasse nahe der Cote d'Azur, wo La Tamponnaise am Samstag gegen den örtlichen französischen Viertligisten spielt.

Insel-David gegen Festland-Goliath

Die Insel ist eines von fünf französischen Überseedepartements, ihre Einwohner französische Staatsbürger. Die Insel mit knapp 900.000 Einwohnern hat ihre eigene Liga. Da die Fußballmannschaften aus den Überseedepartements aber zum französischen Verband FFF gehören, darf der jeweilige Pokalsieger auch am nationalen Pokalwettbewerb teilnehmen.

Das endet gerne mal übel. Aiglon du Lamentin von Martinique ging in der laufenden Saison mit 0:10 gegen Zweitligist Amiens unter, letztes Jahr kassierte CSC de Cayenne aus Französisch-Guyana sogar ein 0:14 gegen den FC Paris. Aber manchmal setzt der Insel-David gegen den Festland-Goliath eben doch mal einen Treffer. So wie La Tamponnaise, das sich im November mit einem 1:0 über Fünftligist Aubervilliers für das Sechzehntelfinale qualifizierte. Weiter hat es noch nie eine Mannschaft von außerhalb des Festlands geschafft.

Wir haben Geschichte geschrieben. Kapitän Jean-Michel Fontaine

"Wir haben Geschichte geschrieben", jubelte Kapitän Jean-Michel Fontaine direkt nach Abpfiff beim lokalen TV-Sender "La 1ere". Wohlwissend, dass dem Gegner aus einem Pariser Vorort wahrscheinlich nicht gerade zugute kam, dass auf La Reunion gespielt wurde.

Diesmal muss sich La Tamponnaise den Gegebenheiten anpassen. 14 Grad - so tief fällt die Temperatur auf der Insel selbst in der kältesten Nacht des Jahres normalerweise nicht. Und das war es noch lange nicht. "Für uns ist das total ungewohnt, aber wir müssen das trainieren", sagt Kapitän Fontaine nach der ersten Einheit auf dem Festland. In Grasse wird auf Kunstrasen gespielt. Den gibt es auf La Reunion gar nicht.

34 Jahre alt - und Kunstrasen nicht gewohnt: Kapitän Jean-Michel Fontaine (2. v. re.) AFP via Getty Images

Deshalb hat sich La Tamponnaise zur Vorbereitung in der nationalen Fußballakademie in Clairefontaine einquartiert - dort, wo sich sonst die französische Nationalmannschaft auf ihre Länderspiele vorbereitet. Bei einem Testspiel gegen die Reserve des großen Dominators Paris St. Germain verlor man am Mittwoch "nur" mit 1:2 - und PSG-Coach Carlos de Vanconcelos wirkte leicht erstaunt, als er sagte: "Wir sind hier auf eine wirklich gut trainierte Mannschaft getroffen, die uns vor große Probleme gestellt hat."

Einer nahm mal Drogba aus dem Spiel

Bislang hieß die größte fußballerische Erfolgsgeschichte von La Reunion Dimitri Payet, der auf der Insel geboren und zum Leistungsträger der Equipe Tricolore wurde. Ansonsten ist man vom Profitum noch weit entfernt - auch wenn man sich von Mamy Gervais, dem 38 Jahre alten Abwehrchef von La Tamponnaise und langjährigen Nationalspieler Madagaskars, gerne die Geschichte erzählt, wie er einmal bei einem Länderspiel gegen die Elfenbeinküste Didier Drogba kaltstellte.

"Didier kam nach dem Spiel in unsere Kabine und fragte Mamy, ob er in Europa spielt", erklärte ein ehemaliger Teamkollege zuletzt gegenüber dem Magazin "Clicanoo". Das hatte er in seiner Vereinskarriere nie. Wobei: 2020 stand Gervais im Team des Tamponnaise-Rivalen JS Saint-Pierroise, der es damals ebenfalls ins Sechzehntelfinale des Coupe de France schaffte - und gegen Viertligist Epinal erst nach Verlängerung ausschied. Damals betrug die Temperatur aber auch nur fünf Grad.