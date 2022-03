Zwölf neue Fälle: Corona-Ausbruch bei Fortuna Düsseldorf

Nachdem bereits acht Personen von Fortuna Düsseldorf positiv getestet worden waren, ergab eine neue Testreihe zwölf weitere Fälle.

Fortuna Düsseldorf vermeldet in dieser Woche viele Neuinfektionen. IMAGO/Treese

COVID-19 ist in der laufenden Woche das zentrale Thema bei Fortuna Düsseldorf. Praktisch täglich verkündet der Verein neue Corona-Infektionen: An den ersten beiden Wochentagen wurden sechs Spieler und Daniel Thioune sowie Athletikcoach Andreas Gross positiv getestet.

Mit den zur Verfügung stehenden Spielern werden wir morgen Nachmittag trainieren. Christian Weber

Aufgrund der vielen Neuinfektionen habe sich das gesamte Team einer PCR-Testung unterzogen. Die Testung ergab weitere zwölf positive Ergebnisse bei "Spielern und Mitgliedern des Trainer- und Funktionsteams". "Die Corona-Welle hat uns leider trotz aller Maßnahmen voll erwischt. Wir hoffen für alle auf einen milden Verlauf und gute Genesung. Mit den zur Verfügung stehenden Spielern werden wir morgen Nachmittag trainieren", erklärte Fortuna-Sportdirektor Christian Weber auf der Vereinswebsite.

Am Morgen hatte sich der Sportdirektor mit Blick auf das kommende Spiel gegen Paderborn noch wie folgt geäußert: "Sobald die Ergebnisse der PCR-Testung am späten Nachmittag vorliegen, besprechen wir die nächsten Schritte." Ob das Spiel gegen die Ostwestfalen wie geplant stattfinden kann, hängt sicherlich auch von den Ergebnissen der weiteren PCR-Testreihe ab, die am Donnerstag durchgeführt wird.