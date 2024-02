Zwölf Ergebnisse, die es in Bayerns Historie nur einmal gab

Am Freitag bestreitet der FC Bayern München sein 2000. Bundesliga-Spiel. Zwölf Ergebnisse waren für den deutschen Rekordmeister bisher einmalig - und besonders torreich.

13. Mai 2017: RB Leipzig - FC Bayern 4:5

Bayern steht bereits als Meister fest, Aufsteiger Leipzig ist Zweiter und hat die CL-Qualifikation schon sicher: Beide Teams treten mit offenem Visier an und liefern sich ein 9-Tore-Spektakel, bei dem der FCB aus einem 2:4-Rückstand erst in den letzten Minuten einen 5:4-Sieg macht. Für Leipzig ist es das torreichste Spiel seiner Bundesligageschichte.

30. März 2013: FC Bayern - Hamburger SV 9:2

"Der HSV-Kader ist kein Ensemble hoffnungsvoller Hochbegabter, sondern eine Ansammlung von durchschnittlichen Spielern, die hoch bezahlt sind“, urteilt der kicker nach Hamburgs desaströser 2:9-Pleite in München am 27. Spieltag der bayerischen Triple-Saison. Gegen die Bayern waren die HSV-Profis jedoch auch weit vom Bundesligadurchschnitt entfernt, Rene Adler hatte sogar noch Glück, keine zweistellige Anzahl an Gegentoren kassiert zu haben. Der HSV-Keeper war immerhin der einzige Spieler mit Normalform (Note 3,5), alle anderen ließen an jenem Tag Erstligatauglichkeit vermissen, zeigten keinerlei Gegenwehr. Mit 5,81 war Hamburgs kicker-Notenschnitt der historisch schlechteste eines Teams in einer BL-Partie.

25. Mai 1991: FC Bayern - Hertha BSC 7:3

Mit dem 7:3 schießt Bayern Hertha-Trainer Peter Neururer aus dem Amt, der somit keines seiner zwölf Spiele als Hertha-Trainer gewinnen kann. Kein anderer Bundesligatrainer saß so oft bei einem Verein auf der Bank und gewann dabei nie. Olaf Thon schnürte im Frühsommer 1991 einen Dreierpack.

9. Dezember 1978: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern 7:1

Schon nach 20 Sekunden führt die Fortuna dank Doppelpacker Klaus Allofs und das Debakel nimmt seinen Lauf. Der damalige Korrespondent Wolfgang Niersbach (!) zerlegt die Bayern im kicker: "Hätten sie nur halb so viel Abseits reklamiert, dafür aber ihren Einsatz gesteigert, wäre das Debakel vermutlich einige Nummern kleiner ausgefallen."

9. Oktober 1976: FC Bayern - FC Schalke 0:7

Im Herbst 1976 kassierte Bayern im eigenen Stadion - dem Münchner Olympiastadion - beim 0:7 gegen Schalke seine höchste Niederlage. "Wir waren Weltmeister, haben aber nicht einmal so wie Hausmeister gespielt", schimpft Münchens legendärer Schlussmann Sepp Maier nach der Partie.

18. September 1976: VfL Bochum - FC Bayern 5:6

Bayern liegt nach 53 Minuten mit 0:4 hinten, gewinnt aber dennoch. Es ist das einzige Mal in der Bundesligageschichte, dass eine Mannschaft nach einem Vier-Tore-Rückstand noch gewinnt. Den 6:5-Siegtreffer in der 89. Minute, nachdem die Bochumer noch mal zum 5:5 ausgleichen, schießt Uli Hoeneß.

12. Juni 1976: FC Bayern - Hertha BSC 7:4

Gerd Müller erzielt bereits in der 31. Minute seinen vierten Treffer und schnürt damit den frühesten Viererpack der Bundesliga-Geschichte. In der 84. Minute legt der "Bomber der Nation" sogar noch einen fünften Treffer nach.

7. Juni 1975: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern 6:5

Zwischen der 29. Minute und der 72. Minute fallen alle elf Tore, zwischen der 38. und 42. Minute sogar vier. Franz Beckenbauer ist trotz der Niederlage der Bayern, die auch drei Müller-Tore nicht verhindern können, begeistert: "Heute hat man gesehen, wie schön Fußball sein kann. Nach Düsseldorf kommen wir immer gern, nicht zuletzt wegen dieses hervorragenden Publikums."

20. Oktober 1973: 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern 7:4

Die vielleicht berühmteste Aufholjagd der Bundesliga-Geschichte. In der 57. Minute trifft Gerd Müller beim Angstgegner Kaiserslautern zum verdienten 4:1 für Bayern, anschließend bricht der amtierende Meister jedoch ansatzlos ein und verliert tatsächlich noch mit 4:7. Am Saisonende steht der FCB trotzdem wieder ganz oben.

8. September 1973: FC Schalke - FC Bayern 5:5

Schalke führt schon 3:0 und 5:2, kann den kommenden Europapokalsieger aber nicht bezwingen - auch wegen vier Müller-Toren. Es ist das torreichste Unentschieden der Ligageschichte, sonst trennte sich nur Frankfurt im November 1974 von Stuttgart ebenfalls mit 5:5.

27. November 1971: FC Bayern - Borussia Dortmund 11:1

Sechs Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg fertigt Bayern den BVB mit 11:1 ab und feiert seinen bis heute höchsten Sieg. Müller-Tore? Vier. Um den Endstand abbilden zu können, musste sich der Tafelmann im Grünwalder Stadion sogar mit einer Sieben behelfen, da es für die Anzeigetafel keine drei Einsen gab.

2. Dezember 1967: 1. FC Nürnberg - FC Bayern 7:3

"Goldköpfchen" Franz Brungs wird zum einzigen Spieler, der in der Bundesliga einen Fünferpack gegen Bayern schnürt. Zum einzigen Mal gelingen einer Mannschaft beim Duell Erster gegen Zweiter sieben Tore, der Club aus Nürnberg setzt sich ab und wird Meister. Die Bayern gewinnen erst im Jahr darauf ihren ersten Bundesligatitel, während der Club als einziger amtierender Meister absteigt.