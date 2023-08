Zwölf EM-Spiele im Free-TV: Rechteinhaber Deutsche Telekom kooperiert mit RTL

Die Deutsche Telekom wird zur Heim-Europameisterschaft eine umfangreiche Kooperation mit RTL eingehen. Von den 51 Partien des Turniers werden im kommenden Jahr darüber zwölf beim Kölner Sender im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen sein, alle von Eröffnungsspiel bis Finale über die hausinterne Plattform "MagentaTV" - fünf davon exklusiv.

Am Dienstag präsentierte die Telekom in Köln die Partnerschaft mit dem Sender und gleichzeitig die drei Säulen der Kooperation mit dem UEFA-Turnier. "Unser Ansinnen ist es, ein zweites Sommermärchen zu gewährleisten", versprach Michael Hagspihl, bei der Telekom für globale Strategien und Marketing-Partnerschaften verantwortlich.

Dafür agiert das Unternehmen beim Großturnier in drei verschiedenen Rollen. Zum einen stellt die Telekom die digitale Infrastruktur, die alle Bilder aus den Stadien, den Mannschaftsquartieren und den Fanzonen über das International Broadcasting Centre in Leipzig in die Welt hinaussendet. Mit fünf Milliarden Zuschauern rechnet Hagspihl: "Wenn unsere Netze das nicht könnten, würde niemand diese EM sehen. Das macht uns stolz, ist aber auch eine Verantwortung." 50 Kilometer Glasfasernetze werden dafür verlegt, die Netzwerke in bisher unterversorgten Bereichen ausgebaut.

Als Rechteinhaber habe die Euro "für die Telekom höchste Relevanz", betonte Wolfgang Metze, der Geschäftsführer Privatkunden: "Wer alle 51 Spiele sehen möchte, kommt an "MagentaTV" nicht vorbei." Bis zu zwölf Stunden am Tag wird die Berichterstattung rund um die Spiele mit Interviews, Talks und Experten dauern, die Partien werden zusätzlich zur Standard-Übertragung auch in einer speziellen Taktik-Perspektive und für eine junge Zielgruppe interaktiv in einer Reaction-Show präsentiert, live und auf Abruf und für Bestandskunden ohne zusätzliche Kosten. Gastgeber der Sendungen bleibt Johannes B. Kerner.

Premiere für RTL als Partner

Zwölf Spiele werden zusätzlich im Rahmen einer umfangreichen Kooperation mit RTL im Free-TV laufen, der Sender darf darüberhinaus mit Schlusspfiff Highlight-Zusammenfassungen anbieten. "Erstmals haben wir eine vollumfängliche Produktionskooperation", freut sich Stephan Schmitter, Chief Content Officer bei RTL. Für den Kölner Sender wird es die Premiere als Partner einer EM.

Zudem wird die Telekom auch offizieller nationaler Sponsor der Großveranstaltung und besitzt damit neben umfangreicher Präsenz auf Banden und bei den Fan-Festen auch das Recht, die Fahnenkinder für die Spiele auszuwählen.

Auch ARD und ZDF übertragen

ARD und ZDF indes erwarben Sublizenzen von der Telekom. Demnach werden sie 34 der 51 Spiele live übertragen. Unter anderem alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel.