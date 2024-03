Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

In der Handball-Bundesliga sind 25 Spieltag absolviert, nach der Unterbrechung für die Olympia-Qualifikation folgen neun Spieltage im Kampf um Meisterschaft, internationalen Wettbewerb und Abstiegskampf. In allen Bereichen der Tabelle wird dabei Spannung geboten, doch wie ist das bisherige Abschneiden der einzelnen Klubs zu beurteilen? Ein Zwischenzeugnis:

Füchse Berlin (1., 41:7)

Nachdem die Füchse Berlin die Champions League Plätze mit Tabellenplatz drei in der letzten Saison knapp verpassten, herrschte Zurückhaltung im Hinblick auf die Saisonziele. Vorstand Sport Stefan Kretzschmar zählte sein Team "nicht zum aktuellen Favoritenkreis" und sah die Füchse eher als Underdog unter den Spitzenteams. Nun finden sich die Füchse Berlin auf Tabellenplatz eins wieder - mitten im Titelkampf. Zum ersten Mal seit 2019 haben es die Berliner außerdem unter die besten Vier im DHB-Pokal geschafft. In der European League hofft der Club aus der Hauptstadt auf die Titelverteidigung. Nach zwei Niederlagen gegen den Sporting Club Portugal aus Lissabon muss man allerdings den Umweg über die Play-Offs gehen und verpasste das direkte Ticket ins Viertelfinale - ein Triple ist aber weiter möglich. Zu Buche steht außerdem die Finalteilnahme am IHF Super Globe.

Note: 1

SC Magdeburg (2., 40:6)

Der SC Magdeburg ging als Champions-League-Sieger und Vizemeister in die neue Saison, das Ziel war wieder um alle großen Titel mitzuspielen. In der Champions League sicherte der SCM sich als Gruppensieger das direkte Ticket ins Viertelfinale, im DHB-Pokal erreichte man das Final4 und in der Bundesliga stehen die Magdeburger zurzeit auf Platz zwei, durch das gewonnene Spitzenspiel gegen die Füchse allerdings nur aufgrund eines weniger absolvierten Spiels - nach Minuspunkten sind die Magdeburger in der Pole Position. Der SCM liegt somit auf Kurs - und holte einen Titel in dieser Saison bereits: In einem spannenden Finale gegen die Füchse Berlin gewann der SCM den IHF Super Globe zum dritten Mal in Folge.

Note: 1

SG Flensburg Handewitt (3., 37:11)

Nach Tabellenplatz 4 in der Saison 2022/23 wurde die SG Flensburg-Handewitt mit namhaften Verstärkungen unter dem neuen Trainer Nicolej Krickau von vielen als Meisterfavorit gehandelt - wenn sich die Mannschaft schnell findet. Auch Krickau selbst sprach von einer "Mannschaft mit Meisterschaftspotenzial". Das Potenzial deutete das Team mehrfach an, die Meisterschaft ist für die Flensburger aber so gut wie außer Reichweite. Mit Tabellenplatz 3 (37:11) hoffen die Norddeutschen noch auf die Champions League, müssen aber auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. In der European League läuft es dagegen ganz gut. Mit dem Gruppensieg sicherte sich die SG das direkte Ticket ins Viertelfinale. Und, das Heim-Derby konnte die SG für sich entscheiden, am Wochenende wird das Rückspiel in Kiel auch einen Trend für den weiteren Saisonverlauf vorgeben.

Note: 2

ThSV Eisenach (16., 14:36)

Der ThSV Eisenach wollte als Aufsteiger alles für die Mission Klassenerhalt tun: Und der als Absteiger Nummer Eins gehandelte Klub wusste zu überraschen. Blieb zu Hause in den ersten vier Heimspielen ungeschlagen und bezwang dabei unter anderem den BHC, Göppingen und die Rhein-Neckar Löwen. Eine Serie von sieben Niederlagen ließ den ThSV dann in der Tabelle abrutschen, nicht nur in eigener Halle fehlte dem ThSV dabei am Ende aber oftmals nicht viel - teils nur etwas Glück. Nach fünf Niederlagen im Februar gelang zuletzt ein Remis gegen Hannover. Dadurch steht der Aufsteiger aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz - allerdings hat der BHC einen Minuspunkt weniger. Gelingt am Ende der Klassenverbleib wäre es auf jeden Fall eine 1a-Saison.

Note: 2

MT Melsungen (5., 33:17)

Nach einer erneut enttäuschenden Saison 2022/23 mit Tabellenplatz 9 (34:34) und der schlechtesten Platzierung seit zehn Jahren formulierte die MT Melsungen längerfristige Ziele: Die Mittelhessen wollen sich unter anderem in den Top5 der Liga etablieren und damit auch regelmäßig an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Das klappte in dieser Saison zunächst gut: Am siebten Spieltag war die MT ungeschlagener Tabellenführer und mischte auch in der Folge in der Spitzengruppe mit. Der Anschluss an die Spitze ging nach einigen Niederlagen verloren, doch als Tabellenfünfter ist die MT auf Kurs Europa und konnte sich zudem für das Final4 im DHB-Pokal qualifizieren.

Note: 2

VfL Gummersbach (7., 26:22)

In der Aufstiegssaison 2022/23 überzeugte der VfL Gummersbach mit einem guten zehnten Tabellenplatz (33:35). In dieser Spielzeit sieht es für das Team von Gudjon Valur Sigurdsson sogar noch besser aus: Nach einem durchwachsenen Start mit 3:7 Punkten arbeiteten sich die Oberbergischen mit vier Siegen in Folge nach oben, sie trotzten zudem den Füchsen Berlin einen Punkt ab und behielten in einigen engen Spielen am Ende auch auswärts die Oberhand. Mit 26:22 Punkten sind die Gummersbacher auf Kurs zu einer positiven Punktebilanz und befinden sich mit Hannover im Kampf um den sechsten Platz, der einen Platz im europäischen Wettbewerb bescheren könnte.

Note: 2

HSG Wetzlar (10., 21:29)

In einer katastrophalen Saison 2022/23 mit mehreren Trainerwechseln konnte die HSG Wetzlar den ersten Abstieg seit 1998 gerade so abwenden und beendete die Spielzeit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz (17:51). Zur neuen Saison kam Frank Carstens an die Seitenlinie. Eine genaues Saisonziel wurde nicht ausgegeben, es sollte zunächst die Leistung stabilisiert werden. Nach anfänglichen Problemen stabilisierte sich das Team im Herbst mit drei Siegen aus fünf Spielen im Herbst - eine Phase, in der auch ein Pokalcoup beim THW in Kiel gelang. Im Pokal folgte das Aus im Dezember in Magdeburg, in der Liga wechselten sich Serien mit Ausrufezeichen und Rückschläge ab, mit dem aktuellen Tabellenplatz 10 ist aber in der Tabelle die gewünschte Stabilität erreicht.

Note: 2

TSV Hannover-Burgdorf (6., 28:20)

In der letzten Saison sicherte sich die TSV Hannover-Burgdorf mit Tabellenplatz sechs (38:30) einen Startplatz in der European League. Dort möchte man sich in den Play-Offs gegen IK Sävehof für das Viertelfinale qualifizieren. Für die Bundesliga wurde das Ziel ausgerufen, den Rückstand auf die Top5 zu verkürzen. Aktuell stehen die Recken wie schon im Vorjahr auf dem sechsten Platz (28:20) - vor den Löwen, mit neun bzw. acht Minuspunkten mehr als Kiel und Flensburg - aber deutlichem Abstand zu Berlin und Magdeburg. Dabei hatte die TSV neben überzeugenden Auftritten wie beim Heimsieg gegen den SC Magdeburg auch immer wieder Ausrutscher wie das 20:34 in Kiel oder zuletzt in heimischer Halle ein 24:32 gegen die Löwen. Generell wäre das Team von Christian Prokop mit der erneuten Qualifikation für Europa aber auf Kurs - zumal sich auch Talente wie Justus Fischer oder Renars Uscins weiter glänzend entwickeln.

Note: 3

THW Kiel (4., 34:12)

Nach den Abgängen von Top-Stars wie Sander Sagosen, Niklas Landin und Miha Zarabec wurde dem THW Kiel ein Umbruch prognostiziert. Viele glaubten nicht an die Titelverteidigung - die neue Spielzeit galt als Standortbestimmung. Zunächst konnte der THW mit dem Super Cup den ersten Titel der Saison holen. Im DHB-Pokal schieden die Kieler allerdings schon in der dritten Runde zu Hause gegen die HSG Wetzlar aus. Auch in der Liga gab es einige überraschende Rückschläge, die Titelverteidigung scheint aufgrund des Abstands auf das Spitzenduo für den aktuellen Tabellenvierten außer Reichweite - auch hinter der erneuten Qualifikation für die Champions League steht ein großes Fragezeichen. Das Derby gegen Flensburg könnte eine Richtung für den weiteren Saisonverlauf vorgeben. In der Champions League läuft unterdessen alles nach Plan: Mit dem Gruppensieg sicherten sich die Zebras den direkten Einzug ins Viertelfinale vorzeitig.

Note: 3

SC DHfK Leipzig (8., 21:25)

Das Ziel Europa wurde in der Saison 2022/23 mit Tabellenplatz 11 (31:37) deutlich verfehlt. Vom klaren Nennen eines Saisonziels, wie es in den Vorjahren beim SC DHfK üblich war, rückte der Club in dieser Spielzeit nun ab. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Leipziger lange Zeit auf Verbesserungskurs, dann aber setzte es im Dezember fünf Niederlagen in Folge sowie das Pokal-Aus. Nach zuletzt drei Siegen sind die Leipziger als Tabellenachter aber auf Kurs. Die europäischen Plätze sind zwar ein Stück entfernt, doch angesichts von 21:25 Punkten ist eine positive Bilanz zum Saisonende in Reichweite.

Note: 3

TBV Lemgo Lippe (9., 21:29)

Die TBV Lemgo Lippe beendete die Spielzeit 2022/23 mit Tabellenplatz 8 (35:33) im soliden Mittelfeld. Klare Saisonziele wurden keine ausgegeben, nach einem guten Start mit 5:3 Punkten rutschte der TBV ausgerechnet nach einem Remis gegen Flensburg durch sechs Niederlagen in Serie mit 5:15 Punkten auf einen Abstiegsplatz - kämpfte sich in der Folge aber ins Mittelfeld. Nach 25 Spielen steht das Team von Florian Kehrmann aktuell auf Tabellenplatz 9 und damit im erwarteten Bereich - auch wenn angesichts 21:29 Punkten diese Saison wohl keine positive Punktebilanz gelingen wird. Nach 2022 und 2023 reichte es in diesem Jahr zudem nicht für eine erneute Überraschung im Pokal, der Traum vom dritten Final4 in Serie endete mit einer Heimniederlage gegen Göppingen.

Note: 3

Frisch Auf! Göppingen (13., 19:31)

Über Platz 14 (23:45) in der Saison 2022/23 herrschte in Göppingen wenig Zufriedenheit. Für die neue Saison hatte Geschäftsführer Gerd Hofele deshalb das Ziel obere Tabellenhälfte ausgerufen. Nun steht das Team um Trainer Markus Baur nach 25 Spielen auf Platz dreizehn. Zu Tabellenplatz acht fehlen allerdings auch nur zwei Pluspunkte und somit ist der anvisierte Bereich noch in Reichweite. Zur Abstiegsregion sind es trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge weiterhin sechs Punkte Vorsprung. Gegen Erlangen und die Löwen stehen richtungsweisende Spiele bevor.

Note: 4

HBW Balingen-Weilstetten (18., 11:37)

Nachdem direkten Wiederaufstieg in die erste Bundesliga wollte das Team um Cheftrainer Jens Bürkle in der Saison 2023/24 alles geben für die schwere Mission Klassenerhalt. Nach 24 Spielen finden sich die "Gallier" auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Das rettende Ufer ist allerdings nur drei Pluspunkte entfernt und noch nicht außer Reichweite. Sollte die Versetzung gelingen, wäre das angesichts der Ausgangslage eine Überraschung für den Aufsteiger, in dessen Bilanz allerdings die gewohnte Heimstärke und die gallierhaften Siege gegen die Großen der Branche in dieser Spielzeit noch fehlen.

Note: 4

HC Erlangen (12., 19:29)

Die Saison 2022/23 beendete der HC Erlangen auf Tabellenplatz 13 (30:38). Für die neue Saison wollte der HCE etwas mehr erreichen als solides Mittelmaß - allerdings steckt das Team auch unter dem neuen Trainer Hartmut Mayerhoffer als Tabellenzwölfter genau in diesem erneut fest. Gepunktet wird zumeist in heimischer Arena, in der es in Sachen Zuschauerschnitt auch deutlich nach oben ging. Die letzten Ergebnisse in Nürnberg sind mit einer Niederlage gegen Wetzlar und ein Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen aber auch ein Indiz für die fehlende Stabilität in dieser Saison.

Note: 4

TVB Stuttgart (15., 18:32)

Nach Tabellenplatz 15 (23:45) in der Saison 2022/23 rief TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt für die neue Spielzeit den 10. Tabellenplatz als Ziel aus. Mit 3:11 Punkten gab es allerdings einen Fehlstart in die neue Spielzeit. Nach einem Heimsieg gegen die SG Flensburg-Handewitt stabilisierten sich die Stuttgarter dann aber, überzeugten insbesondere bei den Heimauftritten - auch wenn es zuletzt ein 25:27 gegen Leipzig gab. Mit nur vier Auswärtspunkten konnte sich der TVB aber nicht nachhaltig aus dem Keller lösen, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur vier Minuspunkte - der achte Tabellenplatz ist allerdings ebenfalls nur vier Punkte entfernt. Die Versetzung ist noch nicht sicher, ein Endspurt kann die Saison aber noch zu einer guten machen.

Note: 4

HSV Hamburg (14., 18:28)

In der Saison 2022/23 verpasste der HSV die europäischen Plätze nur knapp und beendete die Spielzeit auf Tabellenplatz 7 (36:32). Für die neue Saison hielt sich Trainer Torsten Jansen allerdings zurück. Er wolle keine Prognosen abgeben, da es in der Vergangenheit schon genug Mannschaften gegeben hätte, die von großen Zielen sprachen und dann unten drin steckten. Und genau eine solche Saison mit Rückschlägen gab es auch für die Hamburger - auch aufgrund einiger personeller Sorgen. Zuletzt sorgten Siege gegen Göppingen und bei den Rhein-Neckar Löwen aber wieder für etwas Polster auf die Abstiegsränge. Eine positive Punktebilanz wie in der Vorsaison ist angesichts von 18:28 Punkten aber wohl außer Reichweite.

Note: 4

Bergischer HC (17., 13:35)

Ein klares Saisonziel gab der Bergische HC zwar nicht aus, doch nach Platz 12 in der Saison 2022/23 schien eine Bestätigung in der aktuellen Spielzeit realistisch und der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz möglich. Nun findet sich das Team um Trainer Jamal Naji nach 24 Spielen auf einem Abstiegsplatz wieder, es droht der erste Abstieg seit 2017. Zuletzt gab es in der Bundesliga für den BHC acht Niederlagen in Folge, der letzte Sieg datiert auf den 10. Dezember - es war der sechste, dem stehen ein Remis und siebzehn Niederlagen gegenüber. Die Versetzung ist gefährdet.

Note: 5

Rhein-Neckar-Löwen (11., 20:28)

Die Rhein-Neckar-Löwen wurden in der Saison 2022/23 Tabellenfünfter (45:23) und qualifizierten sich damit für die European League. Dort kämpfen sie in den Play-Offs gegen RK Nasice Nexe um den Einzug ins Viertelfinale. In der Bundesliga verlieren die Löwen ihre Ziele allerdings aus den Augen: Auch in dieser Saison wollte sich das Team von Sebastian Hinze wieder für die European League qualifizieren. Bis zum 16. Spieltag (6., 18:14), sah es auch noch ganz gut aus. Nun ist Platz sechs in weite Ferne gerückt. Seit dem Unentschieden gegen den TBV Lemgo-Lippe am 09.12.2023 haben die Rhein-Neckar-Löwen in der Bundesliga acht Spiele in Folge verloren und finden sich nun auf dem elften Platz wieder, wenn keine Trendwende gelingt, könnte das Team sogar noch in den Abstiegskampf verstrickt werden.

Note: 5