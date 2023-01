Zwischenstopp Sandhausen: Framberger verlässt FCA erstmals seit 2004

Mit Raphael Framberger verlässt ein echtes Urgestein den FC Augsburg - vorübergehend. Der Rechtsverteidiger wird zum SV Sandhausen verliehen, plant aber schon Stadionbesuche beim FCA.

Manche seiner alten und neuen Teamkollegen waren gerade erst geboren, da trug Raphael Framberger schon das Trikot des FC Augsburg. Seit 2004 spielt der heute 27-Jährige ununterbrochen für den FCA - bis jetzt: Die restliche Saison verbringt er auf Leihbasis beim Zweitligisten SV Sandhausen.

"Ich habe die Möglichkeit bekommen, bei einem anderen Verein im nächsten halben Jahr Spielpraxis zu bekommen", sagte Framberger am Dienstag in einer Videobotschaft an die FCA-Fans. "Und diese Chance wollte ich einfach ergreifen, weil ich glaube, dass das in diesem Moment das Richtige für mich ist. Ihr könnt es euch sicher vorstellen: Es war keine leichte Entscheidung für mich."

Er wolle "einfach mal eine Phase erleben, in der ich regelmäßig auf dem Platz stehe und viel Spielpraxis erhalte. Daher habe ich die Verantwortlichen gebeten, mir diese Chance zu ermöglichen, und bin unheimlich dankbar, dass dies so schnell und unkompliziert geklappt hat".

84 Bundesliga-Einsätze, aber noch kein Tor

Am Dienstag hatte Framberger das Augsburger Trainingslager im spanischen Algorfa verlassen, um die halbjährige Leihe perfekt zu machen. Von seinen bislang 84 Bundesliga-Einsätzen (kein Tor, vier Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,99) entfielen nur drei auf die laufende Saison, dazu kommt eine Einwechslung im DFB-Pokal beim 2:5 gegen den FC Bayern in der zweiten Runde.

"Als gebürtiger Augsburger für seinen FCA aufzulaufen, ist für ihn eine Herzensangelegenheit, und er ist dadurch eine sehr große Identifikationsfigur für alle Fans", sagt Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. "Für uns war es daher selbstverständlich, dass wir Raphael bei seinem Wunsch, den er uns offen und ehrlich mitgeteilt hat, unterstützen."

"Ich hoffe, ich bekomme da eine Karte oder ihr könnt mich in die Stehplätze einschleusen"

Nun kämpft er in der zweiten Liga gegen den Abstieg, wobei die Lage für den SVS als Schlusslicht noch ein wenig prekärer ist als für den FCA eine Etage höher. "Mit Raphael haben wir einen zweikampfstarken Spieler mit Bundesligaerfahrung verpflichtet. Er ist ein Mentalitätsspieler, der uns helfen wird", ist sich sein neuer Trainer Alois Schwartz sicher. Der Neuzugang lernt seine neuen Kollegen im Trainingslager in Malta gleich näher kennen.

Seinen Heimatverein will Framberger, der seit 2015 dem Profi-Team angehört und vertraglich noch bis Sommer 2024 gebunden ist, trotz seines vorübergehenden Wechsels nicht aus den Augen verlieren. "Ich werde versuchen - wenn es der Spielplan zulässt - jederzeit im Stadion zu sein", kündigte er dem FCA-Anhang an: "Ich hoffe, ich bekomme da eine Karte oder ihr könnt mich in die Stehplätze einschleusen."

Nach dem Saisonende will er dann auch beruflich nach Augsburg zurückkehren. Auch Reuter sagt: "Wir freuen uns, Raphael ab Sommer wieder im FCA-Trikot zu sehen."