Zwischenstopp Japan: Johannes verlässt die SGS Essen

Stina Johannes verlässt die SGS Essen mit sofortiger Wirkung. Die Torhüterin legt vor ihrem Wechsel nach Frankfurt noch einen Zwischenstopp in Japan ein.

30 Spiele hat Stina Johannes bislang in der Frauen-Bundesliga absolviert, 27 davon seit ihrem Wechsel im Juli 2018 für Essen. Bei der SGS werden keine weiteren Partien dazukommen, denn Johannes verlässt den Bundesligisten am letzten Tag des Wintertransferfensters in Japan und spielt dort künftig bei INAC Kobe Leonessa, dem aktueller Spitzenreiter der WE League Women.

Das Engagement der 22-Jährigen ist auf drei Monate begrenzt, da sie ab Sommer für Eintracht Frankfurt spielen wird. In Japan kann sie Spielpraxis sammeln, nachdem sie bei der SGS in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz gekommen war.

"Aufgrund der aktuell nicht vorhandenen Spielzeit ist Stina mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten. In einer gemeinsamen Bewertung und einem konstruktiven Dialog haben wir uns dazu entschieden, ihrem Wunsch nachzukommen", meinte SGS- Geschäftsführer Florian Zeutschler.

"Ich bin der SGS sehr dankbar, dass ich mich hier entwickeln durfte und konnte. Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und danke dem Verein für die unbürokratische Freigabe", erklärte Johannes.