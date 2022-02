Zwischen Titelrennen und Enttäuschungen - Zwischenstand im LEC Spring Split

Am 14. Januar startete die League of Legends European Championship (LEC) in die neue Saison. Nach elf gespielten Partien haben sich Favoriten herauskristallisiert. Wer konnte überzeugen und wer muss sich noch steigern?

Dass in der diesjährigen LEC jeder jeden schlagen kann, hat sich vor allem an den letzten beiden Spieltagen gezeigt. Nachdem Rogue mit neun Siegen in die neue Saison gestartet war, verlor die Organisation die letzten beiden Partien. Gegen Misfits Gaming und sogar gegen den aktuell Tabellenletzten Astralis musste man sich geschlagen geben.

G2 Esports mischt um Tabellenspitze mit

Diese Schwächephase sorgte dafür, dass die Verfolger rund um G2 Esports zur Tabellenspitze aufschließen konnten. Für die Mannschaft mit dem deutschen Top-Laner Sergen 'BrokenBlade' Çelik lief der Auftakt der Spielzeit jedenfalls erfolgreich.

Aktuell steht die Organisation mit einem Zwischenergebnis von 8-3 auf dem zweiten Platz in der Rangliste und teilt sich diesen mit Fnatic. Das letzte Duell der beiden Kontrahenten konnte jedoch G2 Esports für sich entscheiden.

Startschwierigkeiten bei Team BDS

Nicht ganz so rund läuft dagegen noch der Motor bei Team BDS. Nachdem die Mannschaft bereits vor einiger Zeit Schlagzeilen machte, als sie den LEC-Startplatz von FC Schalke 04 Esports für 26,5 Millionen Euro erwarb, kämpfen sie in der Saison noch um Erfolge.

Mit lediglich drei Siegen und acht Niederlagen steht die Auswahl aktuell auf dem geteilten vorletzten Rang. Zuletzt standen vier Pleiten am Stück auf dem Papier. Die Mannschaft rund um Ex-Schalker Ilias 'NUCLEARINT' Bizriken und Dino 'LIMIT' Tot muss noch ordentlich zulegen, wenn sie die Playoff-Plätze erreichen wollen.

Bereits am heutigen Freitag, dem 18. Februar, um 18 Uhr geht der nächste LEC-Spieltag an den Start. G2 Esports muss gegen SK Gaming ran, während Team BDS auf Vitality trifft. Die Gruppenphase läuft bis zum 6. März, anschließend soll am 25. März die KO-Phase starten. Das Finale findet am 10. April statt.

