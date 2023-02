Zwischen Stolz und Wut: Was den FCK umtreibt

Nach den 0:1-Niederlagen gegen St. Pauli und Paderborn ist der 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Wochenende mit einem 3:1 gegen Fürth in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dennoch schwankte Trainer Dirk Schuster unter dem Eindruck der 90 Minuten zwischen Stolz und Ärger. Die Partie zeigte ja zweierlei.

Arm in Arm: Der 1. FC Kaiserslautern feiert das 3:1 gegen Fürth. IMAGO/Jan Huebner

Da wäre zunächst einmal das Positive. Nach den ersten 22 Spieltagen steht der FCK auf Rang 5 und hat bereits 38 Punkte auf seinem Konto. Eine Ausbeute, die längst noch nicht alles gewesen sein dürfte, aber schon jetzt höchste Anerkennung verdient hat. Schon Ende Februar kann der Aufsteiger einen Haken hinter sein Saisonziel setzen: Kaiserslautern wird auch in der nächsten Saison zweitklassig sein - wobei man eigentlich noch ein Wörtchen hinzufügen muss: mindestens!

Es könnte ja durchaus noch höher hinausgehen, schließlich sind es nur fünf Zähler, die den FCK von Rang 3 trennen. Klar also, dass Trainer Dirk Schuster in erster Linie stolz ist. Jetzt schon derart viele Punkte zu haben, sei "eine sehr gute Leistung", betont der 55-Jährige, weiß aber auch, dass das jüngste 3:1 gegen Fürth "genügend Anschauungsmaterial" für eine kritische Aufarbeitung hergegeben hat.

Nach einer passablen ersten Hälfte war Kaiserslautern gegen zehn Fürther in die Bredouille geraten. Eine Entwicklung, hinter der Schuster auch einen "psychologischen Effekt" sah. Während seine Mannschaft führte, hatte das Kleeblatt in Unterzahl nichts mehr zu verlieren und ging in die Offensive. Der FCK hatte Probleme und strauchelte. "Ich bin ein bisschen sauer - aber mehr auf mich selbst", sagte Schuster später und übte Eigenkritik, weil er das System "ein bisschen zu spät" umgestellt habe.

Die 90 Minuten zeigen zweierlei

In der Phase nach dem Seitenwechsel bekam Schusters Mannschaft keinen Zugriff und offenbarte, dass sie durchaus verwundbar ist. Erst nach dem Fürther Ausgleich stellte sich Besserung ein.

Am Ende zeigten die 90 Minuten zweierlei: zum einen, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg sein kann - und zum anderen, dass mit Kaiserslautern zu rechnen ist, denn die Reaktion auf das 1:1 konnte sich ja sehen lassen. Dem FCK genügten 180 Sekunden, um auf zwei Tore davonzuziehen und dem zehnten Saisonsieg Konturen zu verleihen.