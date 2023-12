Zwischen Stolz und Arsenal-Trauma: Xhaka als gebranntes Kind im Titelrennen

Wieder ein Sieg. Wieder ein überzeugender Auftritt. Mit defensiver Reife und nach einer komplizierten ersten Hälfte auch mit spielerischem Feuerwerk. Auch beim 3:0 gegen Frankfurt unterstreicht Bayer 04 seine Titelambitionen. Doch auch wenn Stratege Granit Xhaka stolz auf sein Team ist, mahnt ihn sein Trauma mit dem FC Arsenal zu Demut.

Es gibt Spiele, in denen man schnell ahnt, dass es diesmal schwierig wird. Und es gibt Spiele, in denen sich erst gar keine Zweifel entwickeln, da es von Beginn an rund läuft. Am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Frankfurt hatte Granit Xhaka aber ein Gefühl, das so gar nicht mit dem Verlauf der Anfangsphase der Partie zusammenpasste. "Wir haben die ersten zehn Minute nicht gut angefangen, aber wir hatten nie das Gefühl, dass es richtig gefährlich wurde", schilderte der Mittelfeld-Stratege seine Eindrücke nach dem 21. Leverkusener Sieg in den inzwischen 24 Pflichtspielen ohne Niederlage in dieser Saison.

Der Grund: Bayer spielte gegen die Eintracht mit meisterlicher Kühle, ließ vor der Pause keine klare Torchance der Gäste zu, nach der Pause war es eine. Ein Auftritt in der Defensive, den auch Xabi Alonso hervorhob. "Keine Tore zu bekommen ist sehr wichtig für uns, diese defensive Stabilität, diese Kraft zu haben. Wenn wir viele Spiele gewinnen wollen, müssen wir stark in der Defensive sein. Heute haben wir das gut gemacht, nicht zu viele Torschüsse zugelassen", erklärte der Trainer, für den die Spielkotrolle das höchste Gut darstellt - mit und ohne den Ball.

Und gerade diese Qualität brachte Bayer gegen die Eintracht nahezu perfekt auf den Platz. "Insgesamt haben wir es brutal gut kontrolliert", analysierte Xhaka, "und in der zweiten Hälfte haben wir das gemacht, was uns die ganze Hinrunde stark gemacht hat: Dieses einfache Spiel, viel Bewegung ohne Ball, hohes Pressing, wir haben dem Gegner kaum Raum gelassen zu atmen."

Xhaka: "Bin nicht hierhin gekommen, um Spiele zu verlieren, sondern zu gewinnen"

Erst defensiv stabil, dann auch offensiv überzeugend und dabei bis zum 3:0 auch effizient. Ein Mix, der eines Titelkandidaten würdig ist. Und der Xhaka beeindruckt. "Wir können wirklich stolz auf uns sein, wie wir spielen", urteilt der Schweizer Rekord-Nationalspieler, "uns momentan aufzuhalten, ist natürlich schwer, weil wir es wirklich sehr gut machen."

Bayers Leistungen machen Xhaka offensichtlich gute Laune. So flachste Xabi Alonsos Metronom angesichts der Tatsache, dass er auch kurz vor Weinachten und nach 24 Partien noch nicht wisse, wie es sich anfühle im Bayer-Trikot ein Pflichtspiel zu verlieren: "Ich bin ja auch nicht hierhin gekommen, um Spiele zu verlieren, sondern zu gewinnen."

Damit hatte Xhaka die anerkennenden Lacher auf seiner Seite. Doch trotz seiner zurecht sehr positiven Einschätzung der eigenen Mannschaft, trotz seiner hohen Ambitionen und trotz Platz 1 in der Tabelle, ist er weit davon entfernt, aus der Position des Herausforderers heraus eine Kampfansage an den Rekordmeister aus München zu richten. Vielmehr mahnt er: "Im Fußball kann es sich von heute auf morgen ändern."

Das weiß der 31-Jährige als gebranntes Kind nur zu gut. Nachdem er in der Vorsaison mit dem FC Arsenal lange die Premier League souverän anführte, um dann doch noch von Manchester City abgefangen zu werden. "Wir haben nicht nur die Hin-, sondern auch die Rückrunde stark gespielt - bis auf die letzten acht Spiele, in denen wir den Titel leider auch verloren haben", ließ er dieses Erlebnis, das für ihn Trauma wie Ansporn zugleich darstellt, am Sonntagabend nochmal an sich vorbeiziehen und betonte: "Deswegen rede ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie es sich anfühlt, da oben zu stehen und am Schluss nicht zu gewinnen. Man braucht am Ende auch ein bisschen Glück."

Diese bittere Erfahrung schließt es für Xhaka folglich aus, aufgrund der bislang so überzeugenden Auftritte auch nur einen Anflug von Überheblichkeit zuzulassen. Eine Uns-kann-keiner-was-Mentalität weist er für sich und seine Teamkollegen trotz der aktuellen Aura der Unbesiegbarkeit zurück: "Diese Arroganz werden wir nicht haben. Jeder Gegner hat seine Stärke und Schwächen - wir auch."

Und auch wenn Bayer diese Schwächen gegen Frankfurt mal wieder wunderbar verstecken konnte, ist Xhaka klar, dass der Weg zum Titel noch ein sehr weiter ist.