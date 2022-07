Zwischen Seriosität und Träumerei: So wollen die Aufsteiger in der 2. Liga bestehen

Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern: Drei traditionsreiche Klubs bereichern die 2. Liga. Die Aufsteiger sind gekommen, um zu bleiben. Geht da noch mehr?

1. FC Magdeburg: Endlich auf Dauer etablieren

Vor 1990 war der 1. FC Magdeburg ein Schwergewicht, das mit Dynamo Dresden den DDR-Fußball der 70er Jahre prägte, 1974 als einziger DDR-Klub einen Europapokal gewann. Seit der Klub 1991 die Qualifikation für die gesamtdeutsche Bundesliga sowie für die 2. Liga verpasste, ging es mit dem stolzen Klub bergab. Erst unter Trainer Jens Härtel und Ex-Kapitän Mario Kallnik als (ab 2017 hauptamtlicher) Geschäftsführer fand Magdeburg den Eingang in den gesamtdeutschen Profifußball.

Otmar Schork will sich mit der Vergangenheit indes nicht mehr befassen. "Unser Blick richtet sich nach vorne, wir glauben an unseren jungen und entwicklungsfähigen Spieler-Kader", sagt der 64-Jährige. Schork, der als Manager den SV Sandhausen in der 2. Liga etabliert hat, ist seit November 2020 in Magdeburg in Amt und Würden, damals schwebte der Klub in der 3. Liga in akuter Abstiegsgefahr. Unter Schork, der als Geschäftsführer Sport firmiert, schaffte der Klub aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts mit dem im Februar 2021 installierten Coach Christian Titz noch den Ligaerhalt und startete 2021/22 durch bis in die 2. Liga.

Dort tritt man laut Schork "mit einem guten Gefühl" an und will eine sorgenfreie Runde spielen. "Die Inhalte, mit viel Ballbesitz und offensivem Fußball, wollen wir beibehalten und glauben auch, damit bestehen zu können." Angeführt von Routinier Alexander Bittroff in der Abwehr und Topscorer Baris Atik soll der FCM diesmal keine Eintagsfliege sein. Schork ist zwar "kein Freund davon, den übernächsten Schritt vor dem nächsten zu machen". Sein Leitspruch lautet aber: "Wer morgen nicht an übermorgen denkt, ist heute schon von gestern. Wir wollen eine Weiterentwicklung, aber es bringt nichts, vollmundige Ziele auszurufen."

Dass der FCM kraft früherer Erfolge Strahlkraft besitzt, weiß der Geschäftsführer. "Natürlich weckt das aufgrund der Historie aber auch gewisse Begehrlichkeiten für die Zukunft", sagt Schork. Doch in Magdeburg genießt "die stetige und kontinuierliche Weiterentwicklung" (Schork) Priorität. Das heißt auch für einen Klub mit der Historie des 1. FC Magdeburg: erst mal drinbleiben.

Eintracht Braunschweig: Endlich raus aus dem Fahrstuhl

In Neuzugang Immanuel Pherai setzen die Macher in Braunschweig große Hoffnungen. IMAGO/Hübner

Damit die eigene Vorgabe erfüllt wird, hat Peter Vollmann dieses Mal fast alles anders gemacht. "Wir müssen raus aus dem Fahrstuhl", weiß Braunschweigs Sport-Geschäftsführer. Elf Ligenwechsel in den zurückliegenden 20 Jahren sind Rekord im deutschen Profifußball, die Eintracht aber will und muss endlich sesshaft werden im Unterhaus - weil das ständige Auf und Ab gezehrt hat. An den Finanzreserven. Und an der Stimmung rund um den in der Löwenstadt so tief verwurzelten und eigentlich so innig geliebten Klub.

Vor einem Jahr war es nach dem Sprung nach oben direkt wieder runtergegangen, Vollmann hatte sowohl den Aufstieg als auch den Abstieg verantwortet, hat umgehend die Korrektur hinbekommen - und aus den Fehlern von 2020 gelernt. In diesem Sommer dauerte alles ein wenig länger. "Wir wussten, dass wir Spieler brauchen, die die Qualität deutlich erhöhen", erklärt Vollmann und hat während der ersten Vorbereitungstage die Geduld seines Aufstiegstrainers strapaziert.

Inzwischen aber hat Michael Schiele die verabredete qualitative Aufwertung seines Personals erhalten: Die Heimkehr des designierten Abwehrchefs Saulo Decarli ist durchaus als Coup zu werten, der 30-Jährige hatte seine erste Zeit bei der Eintracht, als diese unter Torsten Lieberknecht von 2014 bis 2017 noch ein Bundesligaaspirant war. Große Hoffnungen setzen die Macher auch in Immanuel Pherai, der in Dortmund nicht den Durchbruch schaffte, in der 3. Liga aber brillierte.

Der 21-jährige Niederländer ist gleichzeitig so etwas wie ein Symbol für die veränderte Transferpolitik nach diesem Aufstieg. Denn auch auf ihn haben Vollmann und Schiele ein wenig länger gewartet, anstatt den Kader frühzeitig mit einer schneller verfügbaren Lösung zu besetzen. Denn geworben hatte das Duo um den Mittelfeldtechniker schon im Mai, zunächst aber nicht den Zuschlag erhalten. Der Kurs der Geduld soll weiterhin verfolgt werden. Bis zu drei Planstellen sind noch frei, und Vollmann macht deutlich: "Wir suchen Qualität." Nicht nur der Weg soll ein anderer sein. Sondern an dessen Ende dieses Mal auch das Ziel erreicht werden.

1. FC Kaiserslautern: Endlich klingelt der Wecker

Ein Weltmeister in Kaiserslautern: Erik Durm. IMAGO/Eibner

Der schlafende Riese sei erwacht, sagte Terrence Boyd im Freudentaumel, kurz nachdem der FCK in Dresden den Aufstieg perfekt gemacht hatte. Andere Spieler und Funktionäre wiederholten diesen Satz in den folgenden Tagen. Manche entschuldigten sich sogar dafür, dass sie diese Plattitüde bedienten. Doch wer beobachtete, was in der 100.000-Einwohner-Stadt im Pfälzer Wald am Tag nach der Zweitligarückkehr los war, dem war direkt klar, dass die Phrase wirklich angebracht war.

Die Vorfreude auf die 2. Liga und die Euphorie sind grenzenlos. Einbremsen wollen und können sie diese Dynamik auf dem Betzenberg gar nicht. Doch weder Thomas Hengen noch Dirk Schuster lassen sich davon anstecken. Beide sind sich einig. Während der Manager davon spricht, höhere Ziele als der Klassenerhalt wären vermessen, spricht der Trainer in diesem Fall von Träumereien. Die demütige Haltung tut dem Traditionsverein gut.

Mit fehlenden Ambitionen hat das nichts zu tun. Nach turbulenten Jahren haben alle Verantwortlichen verinnerlicht, dass nur Seriosität der glorreichen Vergangenheit auch eine große Zukunft folgen lassen kann. Der erste Schritt ist seit der gewonnenen Relegation getan. In der 2. Liga kann sich der Verein finanziell selbst tragen und ist nicht mehr darauf angewiesen, dass Investoren Jahr für Jahr Millionenlücken schließen. Das bedeutet aber auch: Der Klassenerhalt ist Pflicht.

Hengen weiß um die Schwere der Aufgabe. Doch er weiß auch um den Trumpf in der Hinterhand. Große Namen wie Andreas Luthe oder Erik Durm kommen wegen der Emotionen und der Möglichkeiten in die Pfalz, nicht des Geldes wegen. Die Zeiten wirtschaftlicher Unvernunft sind zumindest aktuell vorbei. Ein, zwei Jahre der Stabilisierung in der 2. Liga, darum geht es jetzt. Die traditionell unruhigen Gremien zeigen sich nach außen geschlossen, mit mutigen Entscheidungen hat sich Hengen in seiner Position selbst gestärkt, sportlich läuft es auch. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte in naher Zukunft auch das Wort Bundesliga mal wieder in den Mund genommen werden.

