Zwischen "sensationell" und "shit": Labbadia lobt und hadert

Am Ende stand der VfB Stuttgart mit leeren Händen da. Das Gastspiel in Leipzig macht den Schwaben dennoch Mut.

"Ich glaube nicht, dass ich das in meiner Trainerkarriere schonmal erlebt habe", sprach Bruno Labbadia vor der Partie in Leipzig bei DAZN über das, was sich drei Tage nach dem Gastspiel in Hoffenheim in Stuttgarts Personallager abspielte. Dass Konstantinos Mavropanos, Tiago Tomas, Silas (jeweils verletzt) und Naouirou Ahamada (gesperrt) gegen RB ausfallen würden, war bekannt. Kurz vor dem Spiel klagte dann auch noch Top-Torjäger Serhou Guirassy über Magenprobleme und konnte nicht mitwirken.

Dass Stuttgart mit einer Rumpf-Elf in Sachsen antrat, unter anderem feierte der 20-jährige Thomas Kastanaras sein Startelfdebüt, war in der gesamten Partie jedoch nicht zu erkennen. Der VfB agierte auf Augenhöhe, ließ lange Zeit keine einzige Leipziger Chance zu und wäre durch Youngster Kastanaras beinahe selbst in Führung gegangen.

Nach etwas mehr als 20 Minuten entschied Schiedsrichter Felix Zwayer jedoch auf Freistoß für Leipzig, nachdem Wataru Endo den Ball 30 Meter vor dem Tor von Dani Olmo geklaut hatte. Eine schmeichelhafte Entscheidung, die im Stuttgarter Lager großen Ärger auslöste. "Er spielt ganz klar den Ball, ein ganz normaler Zweikampf, er trifft ihn nirgendwo", analysierte Waldemar Anton die Szene und wurde von Coach Labbadia unterstützt. "Eine bessere Balleroberung im Gegenpressing kriegst du nicht."

Labbadias Verweis auf die Leipziger Bank

Es sollte eine Entscheidung mit Folgen bleiben, Dominik Szoboszlai versuchte es direkt, Torhüter Florian Müller patzte und bugsierte den Ball unglücklich ins eigene Tor. "Es ist shit, aber wir müssen es akzeptieren", so Labbadia.

In Rückstand liegend tat sich Stuttgart in der Folge lange schwer, gab sich aber auch nach dem zweiten Gegentreffer nicht auf und kam nach etwas mehr als einer Stunde zum verdienten Anschlusstreffer - Chris Führich verwandelte einen Handelfmeter. Für den Ausgleich sollte es letztlich nicht mehr reichen, dennoch hinterließ der Stuttgarter Auftritt Eindruck.

"Senastionell", schätzte Labbadia die Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft ein. "Wenn die Leipziger Bank drei Minuten vor Schluss den Schiedsrichter anbettelt, dass er abpfeifen soll, dann weiß man, wie die Situation bei uns war", so der 56-Jährige weiter.

"Selbst Schalke hat mehr investiert"

Dass man sich davon erneut aber nichts kaufen konnte, wusste auch Labbadia. "Zwei Punkte aus drei Spielen ist für das, wie wir gespielt haben, zu wenig. Wir hätten viel mehr verdient." Die Situation bleibt somit bedrohlich, im schlechtesten Fall rutscht Stuttgart an diesem Wochenende auf Platz 17 ab.

Ob der VfB auf dem Transfermarkt deswegen nochmal aktiv wird? "Wir kennen die Situation des Vereins. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir ein unglaubliches Brett vor uns haben. Die Konkurrenten haben zugeschlagen, Augsburg hat investiert, selbst Schalke hat mehr investiert. Aber wir jammern nicht und nehmen die Dinge so an", so Labbadia über die personelle Lage.

Kurz vor Ende des Fensters dürften die Schwaben aber doch noch Zuwachs bekommen. Die vakante Achter-Position im Mittelfeld könnte bald Genki Haraguchi bekleiden. Der Japaner stand bei Union Berlin zuletzt zweimal in der Startelf, weil die Eisernen mit Aissa Laidouni jedoch personell nachlegten und auf dieser Position ein Überangebot haben, könnte ein Abgang zu verkraften sein. "Ob das eine Möglichkeit für uns ist, wird sich in drei Tagen zeigen", äußerte sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zur Personalie.