Zwischen RWO und Bocholt fehlen die Tore - Aachen lässt Überzahl ungenutzt

Am Freitag kassierte der Wuppertaler SV eine Derby-Niederlage gegen Velbert, tags darauf konnten auch Oberhausen, Bocholt und Fortuna Köln nicht gewinnen, was den 1. FC Düren (4:2 in Lippstadt) zum Gewinner des Spieltags macht. Auch in Aachen haderte man am Samstag.

Steinkötter trifft und rettet

Spitzenreiter Fortuna Köln legte am Samstag bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf mustergültig los. Einen langen Schlag von Stanilewicz verarbeitete Batarilo-Cerdic mustergültig, bediente Steinkötter, der die Kugel im Netz unterbrachte. Die anschließenden Minuten gehörten den Domstädtern, ehe auf Düsseldorfer Seite Profi-Leihgabe Niemiec steil geschickt wurde, quer legte, und Manu zum 1:1 einschob (18.). Bis zur Pause agierten beide Teams auf Augenhöhe, ein knapp am Pfosten vorbeisegelnder Scholz-Kopfball hätte die Kölner in der 27. Minute beinahe in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel blieb es ausgeglichen. Kölns Budimbu traf in der 54. Minute freistehend das Außennetz, auf der Gegenseite kratzte Steinkötter in Minute 86 einen Nishi-Kopfball von der Linie. Somit gab es eine gerechte Punkteteilung zwischen den beiden Fortunen. Die Kölner Südstädter bleiben dennoch Tabellenführer.

Bocholt-Trainer Hirsch schimpft zu laut

Im breiten Verfolgerfeld hinter Tabellenführer Fortuna Köln haben sich Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Bocholt etabliert. Am Samstag standen zunächst die beiden Torhüter Benz (RWO) und Fox (Bocholt) im Blickpunkt, die Großchancen parierten. Nach zwischenzeitlicher Druckphase der Oberhausener wurden die Gäste nach knapp einer halben Stunde wieder stärker. In Minute 37 lief Lunga in Richtung Tor, Benz eilte heraus und brachte den Gäste-Angreifer knapp vor dem Strafraum, aber in etwas seitlicher Position, zu Fall. Schiedsrichter Lars Aarts wählte wohl deshalb den Gelben Karton. Der anschließende Freistoß brachte nichts ein, torlos ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit verlief auffallend gemächlich, mit einem Latten-Kopfball von Frenkert in der 59. Minute entfaltete Bocholt zumindest einmal Gefahr. Ansonsten ebbte das Spiel ab, ehe Aarts in der 83. Minute Rot zog. FC-Trainer Dietmar Hirsch schimpfte an der Seitenlinie vor sich hin, sah zunächst Gelb und quittierte das mit einem wohl unsportlichen Kommentar, weswegen der Schiedsrichter schlagartig in die Gesäßtasche griff. Wenig später war das 0:0 amtlich.

Düren verdaut schlechte Phase

Mit vier Siegen in Folge war die Brust des 1. FC Düren natürlich ausgesprochen breit. Zudem wartete am Samstag mit dem SV Lippstadt 08 ein Gegner aus unteren Gefilden. Knapp 20 Minuten konnte der SVL den Favoriten von seinem Tor weghalten, dann segelte ein Eckball in den Strafraum und Bakhat brachte Düren aus dem Gewühl in Führung (18.). Danach drängten die Gäste auf das zweite Tor, Goden vergab nach Konter freistehend die beste Chance. Dann legte sich Maier in der 40. Minute den Ball zum Freistoß hin und sorgte mit seinem unhaltbaren Schuss für den etwas überraschenden Ausgleich, mit dem es in die Pause ging. Kurz nach Wiederanpfiff ging der Underdog sogar in Führung, Maier verwandelte einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter (55.). An diesem Nachmittag schien alles gegen Düren zu laufen, Kühnel drosch in der 63. Minute einen Strafstoß über die Latte. Dann kam aber die 68. Minute, und Geimer versenkte nach schöner Kombination den Ball aus 20 Metern zum Ausgleich. Jetzt war der FCD wieder "on fire", Bakhat tankte sich nicht einmal 120 Sekunden später energisch durch und überwand Balkenhoff zum 3:2. Düren spielte die Partie im Anschluss souverän runter, Goden legte in der Nachspielzeit nach schnellem Konter noch das 4:2 nach. Die Elf von Boris Schommers ist damit nun punktgleich mit Tabellenführer Fortuna Köln.

Frühe Tore in Aachen

Ein Spitzenteam wäre Alemannia Aachen auch gerne, aber dafür sind die Kaiserstädter in dieser Saison aber noch viel zu inkonstant. Gegen die U 21 des 1. FC Köln musste die Elf von Heiner Backhaus ein frühes Gegentor verkraften. Pinto kam nach einem Eckball sträflich frei zum Kopfball und netzte ein (3.). Aber die Alemannia brauchte nicht lange, um die passende Antwort zu liefern. In der 8. Minute verlängerte Rumpf einen Einwurf zu Heinz, der aus kurzer Distanz traf. Neun Minuten später war Köln ein Mann weniger, da Bakatukanda den durchgebrochenen Ramaj festhielt und wegen dieser Notbremse Rot sah. Zwar drückte Aachen danach dem Spiel seinen Stempel auf, doch gegen geschickt verteidigende Jungböcke war bis zur Pause kein Durchkommen. Auch nach Wiederanpfiff prallten optisch gefällig agierende Aachener an der Effzeh-Defensive ab. Da traf es sich gut, dass es in der 74. Minute Foulelfmeter für die Gastgeber gab. Allerdings setzte Heinz diesen an den Pfosten. Angriff um Angriff rollte bis zum Ende auf das Geißbock-Tor, doch Nickisch parierte alles, was auf seinen Kasten kam und rettete den Kölnern den Punkt. Für Aachen ist dies mit Sicherheit ein enttäuschendes Ergebnis.

Ungefährdeter Heimsieg für Gütersloh

Auch wenn es zuletzt eine Niederlage gegen Aufstiegsanwärter Fortuna Köln gab, Aufsteiger FC Gütersloh ist endgültig in der Regionalliga angekommen. Am Samstag gegen Rot Weiss Ahlen ging der FCG rein tabellarisch betrachtet als Favorit auf den Rasen. Tatsächlich war Gütersloh auch das aktivere Team. Den Bann brach Buckmaier in der 41. Minute mit einem unhaltbar ausgeführten Foulelfmeter, Schauerte wurde gelegt. Ahlen bekam trotz einzelner Nadelstiche sein Angriffsspiel nicht durch, stattdessen kombinierte der Aufsteiger gefällig und erhöhte durch einen Schuss von Freiberger ins lange Eck auf 2:0 (74.). Rot Weiss ging nun mehr ins Risiko, hatte aber Glück, dass Kandic in der Nachspielzeit bei einem Konter den Innenpfosten traf. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg zu Buche.

Mönchengladbach II nahe der Perfektion

Die Partie beim SC Wiedenbrück war nicht einmal 20 Sekunden alt, da kam im Trikot von Borussia Mönchengladbach II Ranos zum Schuss und markierte nach Steilpass von Borges Sanches die Führung. Der armenische Nationalspieler, eigentlich für die Profis vorgesehen, zeigte in der 13. Minute eine weitere Kostprobe seines Könners, diesmal bediente er nach einem Konter Schroers, der das Leder im rechten Eck versenkte. Die Jungfohlen galoppierten freudig durch die ostwestfälische Defensive. Alles gelang ihnen aber auch nicht, so prallte in der 20. Minute ein Schuss von Borges Sanches vom Pfosten zurück ins Feld. Vom SCW kam offensiv so gut wie nichts. Analog zum ersten Durchgang erwischte die Borussia auch im zweiten Abschnitt einen Start nach Maß, Ranos stürmte frei aufs Tor zu, hielt den Kopf oben und ermöglichte mit seiner Ablage Naderi den Eintrag in die Torschützenliste (46.). Schroers traf in Minute 56 mit einem Volley erneut den Pfosten, ehe die Heimelf doch noch mal etwas Fahrt aufnehmen konnte und immerhin zum 1:3 durch Kandji (Foulelfmeter in der 90. Minute) kam. Gladbach-Trainer Eugen Polanski sprach nach Abpfiff von einem "fast perfekten Spiel" seiner Truppe.

Wuppertal dezimiert und ideenlos

Der Wuppertaler SV war in seinem Ausweichstadion diesmal Gast, denn Heimrecht genoss am Freitag die SSVg Velbert. Beide Mannschaften waren zuletzt etwas außer Form geraten, Wuppertal flog unter der Woche beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden aus dem Landespokal. Der WSV brauchte am Freitag eine Viertelstunde, bis er zu ersten Torchancen kam. Die blieben allesamt ungenutzt, was der Aufsteiger in der 35. Minute bestrafte. Nach einem Freistoß stieg Duschke am höchsten und köpfte Velbert in Führung. Vier Minuten später kam es für Wuppertal noch dicker: Schiedsrichter Florian Exner sah eine Unsportlichkeit von Göckan und zog Gelb-Rot. Velbert war bis zur Pause dem 2:0 nahe, doch in der Nachspielzeit verhinderte WSV-Keeper Patzler mit einem Reflex den Einschlag gegen Touray. Nach Wiederbeginn tat sich über weite Strecken nichts, Wuppertal versuchte mit vielen langen Bällen einen Lucky-Punch zu erzwingen, doch dieses Vorhaben scheiterte. Velbert reichte es, in Überzahl gut gestaffelt zu stehen und verdiente sich somit den Dreier.

Frühe Rückschläge für Rödinghausen

Der SV Rödinghausen wollte eigentlich ein Wörtchen im Titelrennen mitsprechen, doch das Freitagsspiel beim FC Wegberg-Beeck war ein weiterer Beweis, dass beim SVR der Wurm drin ist. Zwischen der 12. und der 28. Minute zog der Aufsteiger uneinholbar davon. Konkret netzten Torrens, Kleefisch und Braun für den FCW. Das zwischenzeitliche 1:3 von Töpken in der 33. Minute war nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Vor der Pause schraubte Hasani noch das 4:1 drauf (42.). Nach dem Seitenwechsel konnten es sich die Hausherren leisten, den Fuß merklich vom Gaspedal zu nehmen, die Messe war frühzeitig gelesen.