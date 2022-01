Zwischen Party- und Profihoffnung: Vorspielen für die College-Chance

Ortstermin Ende Januar, ein Fußball-Event, das für hiesige Verhältnisse exotisch anmutet: 15 Talente treffen sich für ein Wochenende in Kaiserslautern, um sich für Stipendien für US-amerikanische Colleges zu empfehlen. Für die einen ein großes Abenteuer, für die anderen eine zweite Chance auf das Ziel Profifußball.

15 gut frisierte Hinterköpfe blicken in Richtung Taktiktafel. Die Körper, auf denen sie sitzen, sind athletisch und fettarm, und sieht man die Herren von vorne, wird man beinahe überrascht von ihren zumeist blutjungen Gesichtern. Auch die Bärte, falls vorhanden, können nicht über das Alter hinwegtäuschen: Zwischen 17 und 21 Lebensjahre zählen diejenigen, die sich hier versammelt haben und gerade Trainer Frank Illing lauschen. Die Jungs sehen Illing an diesem Wochenende zum ersten und wohl auch zum letzten Mal: Im Spätsommer soll es für sie über den Teich gehen, Vereinigte Staaten von Amerika, und wenn es gut läuft, bleiben sie dort für ein paar Jahre.

"Es ist immer erstaunlich, wie sie nach dieser Zeit zurückkommen", sagt Sebastian Korst, "optisch total verändert, auch in Sachen Athletik nochmal auf einem ganz anderen Level". Korst hat schon einige von ihnen gehen und wieder kommen sehen, er ist Leiter der Agentur ProSoc, die dieses Wochenende veranstaltet. Sie ist spezialisiert darauf, junge deutsche Talente an die Universitäten der USA zu vermitteln, wo ein völlig neues Leben auf sie wartet: Eine Verzahnung von Sport und Studium, wie sie in Deutschland undenkbar ist. Sie werden meist täglich trainieren, ihren Sport leben und ihren ersten Uni-Abschluss machen. Finanziell kosten wird es sie, wenn es optimal läuft, nichts. Auch deswegen sind sie hier.

Die Amerikaner fehlen

"Showcase" heißt die Veranstaltung, zu der die Agentur geladen hat, "light" wäre ein treffender Zusatz, denn anders als in vor-pandemischen Zeiten fehlen wichtige Protagonisten an diesem Wochenende - zumindest physisch. Rund 20 College-Trainer, extra aus den USA angereist, würden bei zwei Testspielen an zwei Tagen am Spielfeldrand stehen und im Optimalfall mit den Jungs ihre offenen Kaderplätze füllen. Denn deutsche Talente - etwa ausgebildet beim SV Babelsberg, den Würzburger Kickers und dem FC Iserlohn - sind in den Staaten begehrt. Corona allerdings verhindert ihre Teilnahme, also bekommen die US-Coaches 180 Testspiel-Minuten geschnitten und auf Englisch nachkommentiert. Oder, für Ungeduldige, gleich den Link zum Live-Stream.

"Wenn ihr euch auf einem Showcase in den Vordergrund spielen wollt, müsst ihr risikobereit sein", redet Coach Illing seinen Kurzzeit-Schützlingen vor dem ersten Test Mut zu. Illing ist A-Lizenzinhaber, Trainer-Ausbilder des Hessischen Fußball-Verbands und verantwortlich für die sportlichen Belange. Am heutigen Tag hat er eine interessante Ausgangslage zu bewerkstelligen: Die Jungs hatten am Vormittag erst eine knappe gemeinsame Trainingseinheit, haben ansonsten noch nie zusammengespielt. Nun werden sie teils auf ungewohnten Positionen eingesetzt - und müssen vor allem individuell überzeugen. Beste Chancen für Ego-Show und Chaos auf dem Platz, könnte man meinen. Doch es kommt anders.

Elversberg wird überrascht

Vor den Toren der Stadt, mitten im Wald liegt der "Sportpark Rote Teufel", das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern. Es ist ein mild anmutender Januartag, der seine frostigen Schatten aber schnell über die hügelige Anlage legt. Als Gegner ist der SV Elversberg angereist, mit einer Mischung aus U-17-Bundesliga- und U-19-Regionalliga-Spielern. Zu viel Druck, erklärt Korst, bräuchten sich die Anwärter vor der anspruchsvollen Aufgabe aber nicht machen, die Testspiele seien nur ein Faktor von vielen für die US-Coaches. Spieler, die in seiner Agentur einen Vermittlungsvertrag unterschreiben, präsentieren sich in Highlight-Videos, zumal wüssten die Coaches auch etwas mit der Ligenzugehörigkeit und den entsprechenden Leistungsdaten anzufangen. "Sie vertrauen außerdem auf unsere persönliche Empfehlung", sagt Korst, der selbst zwölffacher U-Nationalspieler für Deutschland war, dessen Karriere allerdings eine schwere Verletzung stoppte, bevor sie begann.

In der ProSoc-Startelf findet sich auch Robin Balters. Der Keeper steht bei der U 23 der TSG Hoffenheim unter Vertrag, an seinem ganzen Auftreten ist zu erkennen, dass hier schon einer ins Profigeschäft hineinschnuppern durfte. Auf dem Kunstrasenplatz versucht der 21-Jährige lautstark, das zunächst wie erwartet einsetzende Chaos innerhalb seines Teams zu ordnen. Auszeichnen kann er sich zunächst nur mit dem Ball am Fuß, beim Gegentor ist er chancenlos, er bekommt das Leder sehenswert ins Kreuzeck gezwirbelt. "Für Robin ist das heute nicht so wichtig, er ist eigentlich schon weg", sagt Korst, der seinen Schützling als aussichtsreichen Kandidaten für ein Vollstipendium sieht. Schulgeld, Unterbringung und Verpflegung - bei diesem sogenannten 'Full Ride' übernimmt das College sämtliche Kosten. "Wenn du das haben möchtest, musst du dich herausheben", sagt Korst. Heißt im Umkehrschluss: Nur wenige aus einem Jahrgang werden damit bedacht, die meisten dürfen auf ein Teilstipendium hoffen, bei dem sie - oder ihre Eltern - eine bestimmte Eigenbeteiligung leisten müssen. Bedeutet: Alles in allem rund 8.000 bis 12.000 Dollar pro Jahr.

Sich schnell anpassen zu können, ist wichtig Fran Illing, Trainer des Showcase-Teams

Balters, der aufgrund seiner Vita und seiner Qualität wohl nur auf das für ihn passende Angebot warten muss, bekommt an diesem Tag keine Gelegenheit, herauszustechen. Zur Halbzeit wird, wie geplant, der Torhüter getauscht, alle sollen die gleiche Spielzeit bekommen. Das Team allerdings agiert nach Wiederanpfiff plötzlich stabil: "Zu zeigen, dass man sich schnell anpassen kann, ist wichtig", wird Coach Illing später seine Schützlinge loben. Zwar gelingt bei weitem nicht alles - einer drischt einen Freistoß über den Fangzaun und wird vom Trainer daran erinnert, dass es nicht um Field Goals und ein Football-Stipendium geht - und dennoch: Mit 5:2 gewinnen sie am Ende gegen den NLZ-Nachwuchs. Der Coach der Elversberger wirkt so überrascht wie angefressen.

Es scheint, die College-Anwärter haben sich in neuer Umgebung rasch akklimatisiert. Das geht nicht allen so: Eltern stehen am Rand und frieren, eine Mutter fragt, ob die am Abend anstehende Informationsveranstaltung nur für die Jungs da ist. Ist sie, erklärt Korst, "da haben wir klare Richtlinien." Ein Vater eilt seinem verletzten Sohn zur Hilfe, der aber hat nur einen Krampf und wird von seinem Erzeuger ermahnt, nach dem Spiel unbedingt eine Banane zu essen. Man merkt, es geht auch für die Eltern um viel, um Geld natürlich, aber vor allem auch um den emotionalen Faktor, schließlich sind die meisten Jungs nach wie vor Teenager. Und bald auf dem Weg in die große Welt.

"Welcher Klub investiert in euch eine Viertelmillion?"

Nachdem verblüffende Mengen Nudeln mit Putenfleisch in den Mägen verschwunden sind, treffen sich die Jungs am Abend zur nächsten Besprechung. Es riecht nach Deo und Müsliriegel, die Stimmung changiert zwischen Lockerheit und Erschöpfung, wie in einer Schulklasse am Mittwochnachmittag. Einer liegt mit dem Kopf auf dem Tisch, und dass dem Trainer bereits das zweite Mal an diesem Tag die Taktiktafel vom Flipchart rutscht, sorgt für gute Laune. In der Analyse kritisiert Keeper Balters die Restverteidigung und muss den Begriff für manche erstmal erklären (Verhalten bei Konterabsicherung). Coach Illing zeigt anhand Videosequenzen des FC Barcelona die Bedeutung von Räumen, die sich im Rücken des Gegners auftun. Er macht deutlich, dass das taktische Verhalten der große Trumpf sei, den die jungen Deutschen im US-Soccer ausspielen könnten.

Dann folgt ein Teil, "der von den Jungs gerne mal vernachlässigt wird", wie Korst erklärt. Er selbst redet ihnen ins Gewissen, die Zeit bis zur Vermittlung für die Verbesserung der nötigen Sprachtests und der Abschlussnoten zu nutzen, daran sei in der Vergangenheit schon der ein oder andere Kandidat gescheitert: "Die Colleges legen auf das akademische Niveau nicht weniger wert als auf das sportliche." Und er gibt ihnen einen Vorgeschmack darauf, dass durchaus auch Druck eine Rolle spielen wird: Ein Vollstipendium sei etwa 200.000 bis 300.000 Dollar wert. Die Spieler sollten mal überlegen: "Welcher Klub hier in Deutschland investiert in euch in den nächsten drei Jahren eine Viertelmillion?"

In seinem Vortrag wird deutlich, worin die Arbeit der Agentur liegt: Ob akademische Lehre, Trainerphilosophie, Spielsysteme, Klima, Sportanlagen, Finanzielles, Versicherungen und Zuschüsse: Die Liste dessen, was es bei der Auswahl, bei der Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Voraussetzungen zu beachten gibt, ist lang. Und das US-amerikanische College-System so komplex, dass sich Uneingeweihte darin zu verirren drohen. Zumal ermahnt er seine Schützlinge, den College-Trainern zu antworten, die in den kommenden Wochen und Monaten mit ihnen Kontakt aufnähmen: Freundlich sein, sich vorbereiten und auch auf den öffentlichen Auftritt etwa in den sozialen Medien achten, all das sei jetzt von Bedeutung für den weiteren Weg.

Zwischen drei und fünf Angebote

Hört man sich unter den Jungs nach ihren Motiven um, erhält man durchgehend eine Antwort: "Es ist das Gesamtpaket", sagt auch FC-Iserlohn-Keeper Florian Großmann, "der Sport, der Lifestyle, die Partys, das, was man eben aus den Filmen kennt. Und natürlich auch die Vorteile, die es bringt, in den USA studiert zu haben." Für Robin Balters, der in Hoffenheim keine reale Chance mehr auf eine 'traditionelle' Karriere hat, gibt es noch einen weiteren Faktor: "Im Hinterkopf ist die Profichance über den MLS-Draft schon", sagt er und verrät, schon ein Angebot für ein 'Full Ride' vorliegen zu haben. Noch aber ist Zeit, überstürzen will und muss er nichts.

"Die Saison in den USA ist zu Ende, die Trainer kommen aus ihrem Urlaub zurück. Jetzt startet die Planung für das Sommersemester", erklärt Korst das großes Puzzeln aus Angeboten, Zusagen, Ersatzoptionen und Fristen. Doch er ist zuversichtlich, jeden seiner Schützlinge auch vermitteln zu können: "Das Ziel ist zwischen drei und fünf Angeboten pro Spieler." Bei den Mädchen, die sich ein Wochenende später treffen werden, sei die Nachfrage aus Übersee noch größer: "Da haben wir schonmal mehr als 30 Angebote für eine Spielerin", sagt der Agenturchef, bei dem sich auch deutsche Nationalspielerinnen im Portfolio tummeln. Und so flattert am Abend eine Offerte für einen aus ihrem Kreis ein, Teilstipendium, 8.000 Euro Selbstbeteiligung pro Jahr. "Aber das Essen wäre nicht dabei, da müssten wir nochmal nachverhandeln", sagt Korst.

Drei Jahre in den USA machen etwas mit einem Sebastian Korst, Inhaber der Agentur ProSoc

Nächster Morgen. Riesige Wandbilder vom ausverkauften Betzenberg schmücken die Zimmer im Barbarossahof, beim Frühstück sitzt FCK-Neuzugang Terence Boyd am Nebentisch. Coach Illing mahnt zur Konzentration auf den zweiten Test: "Darauf würde ich als Trainer schauen: Ist jemand, der mit gestern gefallen hat, auch in seiner Leistung stabil?" Der Gegner, die Hessenliga-U-19 der ambitionierten TSG Wieseck, ist aus rund 200 Kilometern Entfernung angereist. Die ProSoc-Jungs agieren von Beginn an mutig und offensiv, an diesem Tag fällt ein junger Mann aus ihren Reihen durch Spielfreude und Physis auf: Geremi Perera aus der U 19 des Drittligisten Würzburger Kickers trägt mit zwei Treffern und einer Vorlage zum überraschend ansehnlichen 4:2-Erfolg seiner Elf bei. Auch er wäre ein Kandidat für ein 'Full Ride', betont Korst, aber der höfliche, reflektierte 17-Jährige, der seine Teilnahme am Showcase über ein Gewinnspiel ergattert hat, will seinen Fokus erstmal auf den klassischen Weg legen: Er hat bei den Kickers bereits einen Vorkontrakt unterschrieben und darf sich Hoffnungen darauf machen, in nächster Zeit mit einem Profivertrag ausgestattet zu werden: "Das ist natürlich meine erste Option, ich will es in Würzburg schaffen." Als Plan B aber will er die USA im Hinterkopf behalten.

Am Sonntagnachmittag trennen sich die Wege der Jungs wieder, die Verabschiedung fällt herzlich aus. Sie bekommen von den Verantwortlichen ein Lob dafür mit auf den Weg, wie sie sich an diesem Wochenende präsentiert haben - nicht nur sportlich. Ob sie sich jemals wieder sehen, ist offen, zumindest Korst und sein Team werden mit ihnen im engen Kontakt bleiben, auch wenn die Geschäftsbeziehung mit unterschriebenen Vermittlungsverträgen endet. "Es ist echt immer erstaunlich, wie die Jungs zurückkommen", wiederholt Korst und meint diesmal etwas anderes. Nicht nur athletisch werden sie wachsen, sondern auch in ihrer Körpersprache, ihrem Verhalten, ihrer Reife: "Drei Jahre in den USA machen etwas mit einem."

Der Showcase-Kader: 15 junge Männer spielten ein Wochenende lang in Kaiserslautern vor. ProSoc

In den kommenden Monaten werden wir mit Malin Janser und Robin Balters zwei Spieler/innen auf ihrem Weg in die USA begleiten, werden dabei sein bei ihren ersten College-Schritten in einem fremden, großen Land mit seinem fremden, großen Sportsystem: "Über den Teich: Abenteuer College-Soccer".