Zwischen Nostalgie und Modernität - was Anstoss 2022 braucht

Nach dem letzten Anstoss-Teil im Jahr 2006 befindet sich ein neuer in Entwicklung. Wie viel Nostalgie aber auch Modernität der neue Ableger braucht, wurde im kicker eSport Talk diskutiert.

"Bringst du den Eistee und die Chips mit - wir können zwei Stunden Anstoss auf dem PC spielen." Für den Host unseres kicker eSport Talks, Christian Gürnth, ist diese Kindheitserinnerung bis heute allgegenwärtig.

Auch für Jan 'GamingAlm' Bergmann, der in dieser Ausgabe als Gast dabei war, blickt gern zurück. Yves Augenrauch statt Yves Eigenrauch, Isso statt Esso. Für ihn war vor allem die Kreativität im Umgang mit fehlenden Lizenzen eine Meisterklasse: "Ein Logo eines realen Sponsors so zu bearbeiten und zu verfälschen, dass man noch wusste, um wen es geht - gleichzeitig aber mit Wort und Witz etwas neues zu schaffen, ist großartig".

Community als Eckpfeiler

In der heutigen Zeit, in der "alles schnell gehen muss" und Spiele, "die eigentlich noch nicht fertig sind", mit Patches vollendet werden, ein Alleinstellungsmerkmal. Eines, das dem neuen Teil - Anstoss 2022 - helfen könnte, sich zu etablieren. Denn ein Ziel wird und muss es laut Bergmann sein, die Leute beim Spiel zu halten, "in einer schnelllebigen Zeit", in der Spiele-Trends und Hypes ständig wechseln.

Eine große Rolle spiele auch die Spielerschaft, denn "nicht nur die Publisher liefern Content, sondern auch die Community." Möglich macht das der Editor, in dem Spieler Einträge in der Datenbank verändern können.

Erinnerbeeren oder Innovationen?

Bleibt nur die Frage, von welcher Zielgruppe dieser bearbeitet wird. Denn "schon der Startbildschirm hat mich in die Zeit der 90er zurückversetzt; man wird direkt von Giovanni Trappatoni begrüßt", schildert Gürnth.

"Ich kann mir vorstellen, dass man in der Familie mal einen Abend mit Anstoss verbringt", locke das Spiel heute aber eher weniger Jugendliche und Kinder, glaubt Bergmann. Für ihn wäre der typische Anstoss-Spieler jemand, der "gerne abschalten, Spaß haben und nicht zu sehr ins Detail gehen möchte."

Zumindest dahingehend erreicht Anstoss eine Nische, denn der Football Manager von SEGA ist deutlich detailreicher. Der mögliche Konkurrent knüpft damit zwar fast nahtlos an die Realität an, ist aber dafür auch schwerer und anstrengender - "fast schon Arbeit", von der man eigentlich abschalten möchte.

Anstoss 2022 in 2023?

Bezogen auf die Zielgruppe scheint Anstoss 2022 diesen Mix hinzubekommen - allerdings konnten Gürnth und Bergmann erst eine Version spielen, "die jener der Entwickler zeitlich hinterher hinkt".

Einziger Wehrmutstropfen: Der Anstoß des neuen Spiels hätte bereits 2021 erfolgen sollen. Nach Gürnths Prognose könnte sich der Release allerdings sogar bis ins erste Quartal 2023 hinauszögern.

"Das ist zwar frustrierend, gerade als Supporter bei Kickstarter. Aber besser als ein Spiel zu bekommen, das wieder vom Markt genommen werden muss", kommentiert Bergmann. Noch ist es also nicht ersichtlich, wann die Chips und der Eistee wieder parat sein müssen.