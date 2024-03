Zwischen Lizenz-Arbeit und Highlight-Spiel: Altglienicke will der Turnaround

Die VSG Altglienicke hat ihre gute Ausgangsposition zuletzt verspielt. Um doch noch ein Wort um den Aufstieg mitreden zu können, brauchen die Berliner am Samstag einen Sieg gegen formstarke Cottbuser.

Fulminant mit vier Siegen gegen den FSV Luckenwalde (3:2), Greifswalder FC (2:1), Hertha BSC II (2:0) und Lok Leipzig (2:0) ist die VSG Altglienicke Anfang Februar in die zweite Saisonhälfte gestartet. Doch in der Folge konnten die Berliner in den vergangenen vier Spielen gegen Viktoria Berlin (0:1), Rot-Weiß Erfurt (2:2), SV Babelsberg (2:2) und Hansa Rostock II (2:3) nicht mehr gewinnen - zwei Remis und zwei Niederlagen standen am Ende zu Buche. "Da muss man jedes Spiel isoliert für sich betrachten. Am Ende ist es ein Stück weit auch ein Lernprozess", sagt VSG-Coach Murat Salar.

Dabei kosteten insgesamt zehn Spielminuten in den vergangenen drei Matches der VSG unnötig Punkte. Denn sowohl in den Partien gegen Erfurt als auch Babelsberg und Hansa II führten die Berliner, gaben diese aber noch aus der Hand. "Durch unsere eigenen Fehler", so VSG-Kicker Philip Türpitz (32). In allen drei Partien waren es zwei Doppelschläge des Gegners, "wo wir einfach nicht konzentriert genug waren", so der 47 Jahre alte VSG-Trainer. Gegen Erfurt gab es die zwei Gegentreffer in der 91. und 97. Spielminute, gegen Babelsberg in Minute 73 und 75 sowie gegen die Rostocker in der 89. und 91. Spielminute. "Dadurch fehlen uns in den vergangenen Partien auch die Ergebnisse", so Salar.

Unterlagen eingereicht

Derzeit haben die Altglienicker 37 Punkte auf dem Konto und als Tabellenfünfter zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Greifswalder FC - bei einer Partie weniger. Dennoch glauben die Hauptstädter weiter an ihre Chance auf die Meisterschaft, haben auch deshalb fristgerecht die Unterlagen für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht. Nun muss die Mannschaft aber auch auf dem Rasen liefern, im Optimalfall aus Sicht des Berliner Klubs direkt am Samstag gegen Energie Cottbus. "Dieses Match ist ein Highlight. Da muss ich keinen Spieler extra motivieren. Grundsätzlich hat aber jedes Spiel in dieser Liga seine Berechtigung", so Salar. "Ich erwarte einen guten Gegner und eine starke Kulisse."

Dabei sind die Lausitzer aktuell das Team der Stunde, gewannen die vergangenen sechs Partien in Folge und sind die heimstärkste Mannschaft der Liga. Zusätzlich gewann Energie auch das Hinspiel gegen die VSG mit 2:1. Dennoch sagt Salar: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen." Dieser hat seine Rot-Sperre (zwei Partien) aus dem Erfurt-Spiel abgesessen hat und wird in der Lausitz wieder auf die Bank zurückkehren. Dabei setzen die Altglienicker auch in Cottbus auf ihren dominanten Offensivfußball, wollen sich gegen den Tabellenzweiten nicht verstecken und nach zuletzt vier Partien wieder einen Sieg einfahren.