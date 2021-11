Zwischen Hoffnung und Poker: Werder erneut mit Doppelspitze?

Der SV Werder Bremen trifft in Nürnberg auf das Team mit den wenigsten Gegentoren in der 2. Liga. Erfolgsversprechend sein könnte erneut eine Startformation mit den Angreifern Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, der, zuvor angeschlagen, am Mittwoch zumindest ins Training zurückkehrte.

Zweimal wurde Markus Anfang am Mittwoch darauf angesprochen. Zweimal gab der Trainer des SV Werder Bremen Auskunft. Eine eindeutige Antwort kam während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend (18:30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Nürnberg allerdings nicht herum. Was natürlich irgendwie nachvollziehbar ist, bei sämtlichen Fragen zur möglichen Aufstellung, die ja sicherlich auch den Gegner stets brennend interessieren.

Anfang: ""Wir müssen sehen, wie er das Training am Donnerstag verkraftet"

Ob Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch also erneut gemeinsam in der Startelf stehen werden, wollte Anfang weder bestätigen, noch dementieren - wahrscheinlich konnte er das aber auch noch gar nicht abschließend. Denn Ducksch war aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel erst am Mittwoch erstmals in dieser Woche ins Training eingestiegen. Hinter einem Einsatz steht zumindest ein Fragezeichen. "Wir müssen sehen, wie er das Training am Donnerstag verkraftet", sagte Anfang mit Blick auf die Bremer Abschlusseinheit.

In der Hoffnung, dass sich Ducksch fit meldet, stünden die Chancen auf einen weiteren Einsatz des Werder-Angriffsduos von Beginn an grundsätzlich gut, wie der Coach durchblicken ließ. So, wie es seine Mannschaft taktisch gegen den FC St. Pauli umgesetzt habe, "kann man jedes Spiel angehen". Erstmals in dieser Saison hatten Füllkrug und Ducksch da gemeinsam in der Startelf gestanden. Die Frage sei laut Anfang, ob man sich dabei durch das Mittelfeld kombinieren oder das Mittelfeld des Gegners überspielen wolle - wie am vergangenen Samstag: "Wir müssen uns klar darüber sein, was die Hauptbelastung in unserem Spiel sein wird."

Sie verteidigen das schon sehr gut und es ist schwer, gegen sie Tore zu schießen. Werder-Coach Markus Anfang über die Club-Defensive

Die Ansätze im Zusammenspiel der beiden Bremer Stürmer waren teilweise jedenfalls vielversprechend, so auch beim von Füllkrug eingeleiteten Ducksch-Treffer zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Dass Anfang seine Wahl der Angriffsformation zudem vom noch fraglichen Einsatz des Nürnberger Innenverteidigers Asger Sörensen abhängig machen will, gehört wohl genauso zum Aufstellungs-Poker wie seine Aussage: "Wir werden uns auf beide Szenarien vorbereiten und sehen, wen wir zur Verfügung haben." Klar sei angesichts der erst neun Nürnberger Gegentreffer, die aktuell Zweitliga-Bestwert bedeuten: "Sie verteidigen das schon sehr gut und es ist schwer, gegen sie Tore zu schießen."

Agu droht auszufallen - Toprak eine Option?

Ob Felix Agu darüber hinaus in Nürnberg zum Bremer Kader zählen wird, ist äußerst fraglich. Der zuletzt gegen den FC St. Pauli notenbeste Werder-Profi hat aufgrund von Wadenproblemen noch keine Trainingseinheit dieser Woche absolviert. Stets dabei war hingegen Ömer Toprak. Anfang wollte sich die Option, den Kapitän erstmals seit dem 11. September wieder in den Kader zu berufen, zumindest offenhalten.