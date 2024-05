Zwischen großer Titel-Sehnsucht und strengen Sicherheitsmaßnahmen

Im eigenen Land hat Olympiakos Piräus am Mittwochabend die Chance, erstmals einen Europapokal-Titel auf Vereinsebene nach Griechenland zu holen. Die AC Florenz nimmt derweil nach dem verlorenen Finale im Vorjahr einen zweiten Anlauf auf den Pokal. Im Vorfeld geht es aber auch um die Themen neben dem Platz.

In Deutschland spielte die Conference League auch im dritten Jahr ihres Bestehens nur eine untergeordnete Rolle. Zwar gelang Eintracht Frankfurt als Gruppenzweiter immerhin der Einzug in die Play-offs - in den Jahren zuvor waren Köln und Union Berlin jeweils in der Gruppe gescheitert - , doch dort fand die Reise gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise bereits früh ein Ende.

Ganz anders sieht das derweil in Griechenland und Italien aus. Während die Griechen nicht nur Gastgeber des Endspiels in Athen sind, sondern mit Olympiakos Piräus auch einen Finalisten im Rennen haben, blicken die Italiener auf die Fiorentina, die nach der Final-Niederlage im Vorjahr (1:2 gegen West Ham) einen zweiten Anlauf auf den Titel nehmen und ihn in der dritten Auflage zum zweiten Mal nach Italien bringen wollen. Bei der Premiere setzte sich die AS Rom im Finale gegen Feyenoord Rotterdam durch (1:0).

Erster griechischer Europapokal-Titel oder das Ende einer Durststrecke?

Für beide Mannschaften geht es am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auch darum, die Sehnsucht nach einem Titel zu stillen. Olympiakos durfte zwar letztmals vor zwei Jahren die griechische Meisterschaft feiern, konnte aber noch nie in der langen Vereinsgeschichte einen europäischen Wettbewerb gewinnen. Ausgerechnet in Athen soll nun erstmals überhaupt ein Europapokal-Titel auf Vereinsebene nach Griechenland geholt werden.

Die AC Florenz gelang das in der Saison 1960/61 mit dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Auf einen großen Titel wartet La Viola allerdings mittlerweile bereits seit 23 Jahren. 2001 gewann Florenz den italienischen Pokal, anschließend folgte aufgrund der Insolvenz der Absturz in die Serie C, die man 2003 als Meister beendete.

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen in Athen

Neben all der Euphorie blicken die Veranstalter aber auch mit etwas Sorge auf das Endspiel. Polizei und UEFA haben scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es würden strenge Kontrollen durchgeführt, wie die griechische Polizei vor dem Endspiel am Mittwoch ankündigte. Den Angaben zufolge gibt es für die Partie ein spezielles Einsatz- und Verkehrskonzept. Man wolle mit den Maßnahmen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten, hieß es.

In Griechenland war sogar über eine Verlegung des Finals an einen anderen Ort spekuliert worden. Die Regierung hatte diese Gerüchte aber dementiert. Die Polizei werde alles für die Sicherheit tun, sagte ein Regierungssprecher.

Gewalt und Ausschreitungen bei Sportevents gehören mit Beteiligung griechischer Clubs zum Alltag. Jüngstes Beispiel ist das vergangene Wochenende, als es am Rande des Final Fours in der Basketball-Euroleague in Berlin zwischen Olympiakos-Fans und Anhängern des Erzrivalen Panathinaikos Athen zu einer Massenschlägerei gekommen war. Ein Mensch wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt.