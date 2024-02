Zwischen Everybody's Darling und Buhmann: Schäfers Umgang mit der Kritik

Das Festhalten an Trainer Niko Kovac bringt Marcel Schäfer reichlich Kritik ein. Wie geht der Geschäftsführer und die Klub-Ikone des VfL Wolfsburg damit um?

"Der Trainer bleibt." Allein mit diesem Satz macht sich Marcel Schäfer dieser Tage nicht gerade beliebt beim eigenen Anhang. Der Trainer, Niko Kovac, wird sehr kritisch gesehen im Wolfsburger Umfeld, was angesichts der sportlichen Entwicklung auch Geschäftsführer Schäfer nicht überrascht. Und was er akzeptiert. Ebenso die Tatsache, dass das Festhalten an dem Coach, der in dieser Saison bislang weder für Erfolg noch für ansehnlichen Fußball sorgt, auch Schäfer zunehmend angelastet wird. Er, das VfL-Urgestein, das sich in den vergangenen fast 17 Jahren wie kein anderer mit diesem Klub und dem Standort Wolfsburg identifiziert hat, gerät selbst ins Visier der Kritiker. "Das", sagt Schäfer nüchtern, "bringt die Aufgabe mit sich."

Der Manager könnte es sich leicht machen. Er könnte den Coach, den er vor eineinhalb Jahren nach Wolfsburg gelotst hat, von den Aufgaben entbinden und somit der Öffentlichkeit einen Schuldigen für die sportliche Misere präsentieren. Aber so tickt der 39-Jährige nicht, er klammert sich an die Überzeugung - oder ist es nur noch die Hoffnung? - dass es immer noch möglich ist, "gemeinsam da durchzugehen". Wenn diese Überzeugung fehlt, dann scheut sich Schäfer, das hat die Vergangenheit im Fall der Entlassung von Kovac-Vorgänger Florian Kohfeldt gezeigt, auch nicht davor, diese Entscheidung zu treffen und zu vertreten.

Kritik an Schäfer? "Ich kann das gut einordnen"

Die Gefahr, dass das "Weiter so" mit Kovac die eigene Reputation in seinem Klub beschädigt, nimmt Schäfer als Hauptverantwortlicher in Kauf. "Die Herausforderung ist es, nicht nur in guten Zeiten da zu sein, sondern allen voran auch durch solche Phasen hindurchzugehen", sagt der Ex-Profi. "Dass dann Kritik kommt und dass es auch Kritik an der sportlichen Führung gibt, das ist doch logisch. Ich kann das gut einordnen." Treiben von öffentlichen Stimmen und medialen Meinungen lässt er sich dabei aber nicht. "Meine Aufgabe ist es immer, sachlich und ruhig die Dinge zu bewerten, um dann nach bestem Wissen und Gewissen gute Entscheidungen für den VfL Wolfsburg zu treffen. Diese Verantwortung übernehme ich sehr gerne."

Podcast Mahomes gegen Purdy: Wer gewinnt den Super Bowl? (mit Christoph Kröger) Das Football-Highlight des Jahres steht vor der Tür: der Super Bowl in Las Vegas. Am Sonntag geht es für die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Die Quarterbacks Patrick Mahomes gegen Brock Purdy. Wer setzt sich die NFL-Krone auf? alle Folgen

Nun gibt es nicht nur den Manager Schäfer, sondern auch den Menschen. Denjenigen, der Kapitän war in Wolfsburg, Deutscher Meister und Pokalsieger wurde, der seit ewigen Zeiten das Gesicht und Sprachrohr dieses Klubs ist. Für viele ein emotionaler Halt in vielen komplizierten Phasen, in denen sich der VfL immer mal wieder befand. Und der nun Sätze wie "Der Trainer bleibt" ausspricht, was bei vielen nicht wie eine Beruhigungspille wirkt, sondern zum Brandbeschleuniger wird.

"... dann schüttelt man das nicht einfach vor der Haustür ab"

Was auch Schäfer, jahrelang Everybody’s Darling in Wolfsburg, bei Teilen der Anhängerschaft zum Buhmann werden lässt. Eine Tatsache, die er auszuklammern versucht, die aber trotzdem nicht spurlos an ihm vorbeigeht. "Natürlich beschäftigt mich die Situation", betont er. "Wenn man 17 Jahre in einem Klub ist und hat eine so schwierige Phase wie jetzt, dann schüttelt man das nicht einfach so vor der Haustür ab. Dafür bin ich zu ehrgeizig, lebe diesen Klub mit Haut und Haaren."

Wenn Schäfers Blicke und Sätze messerscharf werden

Als Spieler agierte Schäfer hochemotional, als Manager ist Besonnenheit von ihm gefordert. Als "Respektlosigkeit" empfindet er es, wenn Namen potenzieller Kovac-Nachfolger kursieren, mit denen er gesprochen haben soll, wenn Unwahrheiten verbreitet werden. Das macht diesen bevorzugt ruhigen Manager wütend, dann werden seine Blicke und seine Sätze messerscharf. Sein Ziel sei es, das betonte er noch einmal nach dem Wolfsburger 2:2 gegen Hoffenheim, die Saison mit Niko Kovac zu Ende zu bringen. Dazu benötigt der VfL dringend Siege. Am besten schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Union Berlin.