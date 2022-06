Zwischen Blessuren und Party: Deutschlands bittersüße EM-Qualifikation

Gegen Ungarn schoss sich die deutsche U 21 mit einem 4:0 zur EM-Endrunde. Das will die Mannschaft gebührend feiern - hat dabei aber verletzungsbedingt leichte Bauchschmerzen.

Angelo Stiller (am Boden) war einer von gleich drei Verletzten im deutschen Team. Getty Images

Ziemlich genau 100 Spielminuten hatte es am Freitagabend nach dem Anpfiff gedauert, bis die deutsche U-21-Nationalmannschaft durch das 4:0 gegen Ungarn den Einzug in die EM-Endrunde im kommenden Jahr feiern durfte. "Wichtig war, wir haben den Matchball gehabt, wollten den ersten nutzen und sind in einer schwierigen Gruppe zur EM gekommen", resümierte der eher unauffällige Ansgar Knauff nach Abpfiff bei "ran.de". Auch wenn es für ihn persönlich schwer gewesen sei, hob er die Effizienz seiner Kollegen hervor: "Wir waren konsequent vor dem Tor und haben klar und deutlich gewonnen."

Urlaub und Zukunftsentscheidung werden aufgeschoben

Ähnlich sah es auch Tom Krauß, der mit dem zwischenzeitlichen 3:0 sein erstes Tor für die U-21-Auswahl bejubeln durfte: "Es war unser Ziel, uns zu qualifizieren. Klar haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht, aber es ist auch schwierig, wenn du zwei Wochen Pause hast." Trotz der zwischenzeitlich bereits gestarteten Sommerpause und der nun sicheren EM-Endrunden-Teilnahme wolle er im letzten Spiel gegen Polen am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) aber nichts herschenken: "Nach dem Polen-Spiel haben wir Urlaub."

Vorher gebe es von Krauß auch keine Aussage bezüglich seiner Zukunft. Der in der abgelaufenen Spielzeit von Leipzig an den Club aus Nürnberg verliehene Mittelfeldspieler wird die Franken verlassen und soll bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel stehen. Zunächst liege sein Fokus jedoch komplett auf dem letzten Spieltag der EM-Qualifikation, den der Leipziger allerdings gesperrt verpassen wird.

Im Mittelfeld wird die Luft dünn

Coach Antonio Di Salvo fehlt somit ein wichtiger Akteur im zentralen Mittelfeld, in dem zusätzlich auch noch Angelo Stiller fraglich ist, der nach einer Stunde nach einem Pressschlag mit einem lädierten rechten Knie ausgewechselt werden musste. "Bei Angelo weiß ich es nicht genau", so der Trainer nach der Partie, ehe später aus der Mixed Zone zu vernehmen war, Stiller habe sich das Knie geprellt.

Dafür klärte Di Salvo direkt nach dem Schlusspfiff die beiden weiteren Verletzungen in seinem Team auf: "Jamie (Leweling, d. Red.) hat vermutlich einen Bänderriss, Malick (Thiaw, d. Red.) hatte einen ganz schönen Cut, der ordentlich geblutet hat." Eine genaue Diagnose soll bei Leweling ein MRT liefern.

Der Trainer hat gesagt, wer die entsprechende Leistung bringt, kann auch entsprechend feiern. Ansgar Knauff

Während der Schalker Innenverteidiger getackert weiterspielen konnte und wohl auch gegen Polen eine Option darstellt, könnte der Neu-Berliner Leweling, den es aus Fürth zu Union zieht, je nach MRT-Ergebnis bis auf Weiteres ausfallen. Trotzdem ist sich Di Salvo aber sicher, dass seine bereits im Vorfeld von Ausfällen geplagte Mannschaft sich gegen Polen in Bestform präsentieren wird: "Ich brauche da gar nicht so viel zu sagen. Nach dem Hinspiel (0:4) hat die Mannschaft selbst gesagt, dass da eine Rechnung offen ist."

Zuvor steht aber eine gebührende Feier des Erfolgs auf dem Plan: "Heute drücke ich beide Augen zu", gab Di Salvo auf der Pressekonferenz zu Protokoll. Womit er laut Knauff eine Ankündigung wahr machen wird: "Der Trainer hat gesagt, wer die entsprechende Leistung bringt, kann auch entsprechend feiern."